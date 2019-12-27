Мне ничего не объяснили, – Коберник о закрытии theБабель

С нового года нынешнего theБабель больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск.

Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос "почему?" – финансирование проекта прекратили. Почему – не знаю. Не спрашивайте в личке, мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой – не знаю. Это решат оставшиеся акционеры. Меня и Глеба в их числе не будет. Пишет на своей странице в Facebook шеф-редактор theБабель Екатерина Коберник.

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Каким он был?

Теперь о Бабеле. Я не так часто его хвалила, но считаю, что это было одно из лучших общественно-политических СМИ в стране. Для меня, как редактора и читателя – лучшее. Бабель был умным, ироничным, красивым, умел смотреть на вещи иначе. Мы рассказали много хороших и важных историй. Мы бережно относились к словам и фактам.

О чем жалею? Мне жаль, что после большого расследования о призере Invictus Games Александре Белобокове, который, как мы доказали, получил ранение на пляже, а не во время военных действий, государство ничего не сделало. Что ветераны и сейчас бьются с этим фарсом в одиночку и, похоже, проиграют. Но зато на днях они подарили редакции календарь с героями команды со словами "Белобокова тут нет и больше не будет". Мы тоже рады.

Жаль, что мы доказали, что человек, который во власти отвечает за коммуникации – замглавы ОП Кирилл Тимошенко, публично соврал, а журналисты, которые должны были его уличить в этом, промолчали. И будут молчать из страха и личных амбиций, которые выше интересов их аудитории. Это журналисты и Тимошенко, которых многие заслужили, но не мы.

Жаль, что мы детально рассказали, как агентство Postmen делало отвратительную чернуху во время предвыборной кампании против Зеленского в интересах Порошенко, а после этого такой чистоплотный "Голос" взял в команду главу этого агентства Ярослава Ведмидя. На следующих выборах услугами этих ребят, наверное, воспользуется власть, потому что эффективные.

Жаль, что мы изменили не так много, как хотели. И, конечно, жаль, что Бабеля не будет. Остальное было хорошо.

Я всегда мечтала о таком Бабеле и он случился. Мы ни разу не сделали того, что считали неправильным и не нарушили то, что обещали себе и акционерам на старте. Порохоботы называли нас "цепными псами Коломойского" (ну, может, не совсем так, но мне очень нравится эта формулировка). Новая власть (не вся) в лице Тимошенко перекрывала воздух где и как могла. Ну, а Коломойский… Он не вмешивался, ничего никогда не просил и не говорил о Бабеле. И сейчас не говорит.

Предвосхищая, "было сразу понятно, чем это закончится" скажу, что это не откровение. Но сидеть ровно на попе всегда легче, чем что-то пытаться менять. Если бы я следовала общей логике, не было бы четырех лет совсем другой жизни ТСН.ua, и почти полтора года Бабеля. Больше пяти лет честной работы двух таких СМИ – это миллионы людей, которых не кормили джинсой, говноколонками и такими же текстами. ТСН.ua был таблоидом, но честным таблоидом. Бабель был Бабелем. Для Украины и нашего рынка – это очень много. Жаль, что люди, которые вложили в Бабель душу, сейчас часть ее потеряют. Это сложно, но так случается. Кто-то тратит жизнь на производство говна и пустоты, а мы потратили немного на Бабель – это правильно.

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Один олигарх с первого дня нашей работы все спрашивал: "вас еще терпят? Не закрыли? Закроют.". Наконец, и он сможет сказать " а я говорил". Но знаете что, господин олигарх, сказать проще, чем попробовать сделать что-то настоящее. И вам, и власти хочу сотый раз сказать: Свободные СМИ нужны всем, и вам – тоже. Вы просто понимаете это в разное время и часто поздно. Попробуйте начать работать с нормальными людьми в медиа. Бабель был такой попыткой. С одной стороны – ИВК, с другой – нашей. Мы выдержали. Сейчас могу сказать, что почти постоянно кто-то мешал и было сложно. У кого-то получится лучше. Главное – не нужно врать со старта, не нужно скрывать инвесторов, рассказывать, что не знаете, кто они и, что запускаетесь за свои. Все это сильно облегчает жизнь, но стыдно. Хотя, для большинства украинских сми и их читателей – ок. Для нас – нет и мы сполна выгребли за этот принцип.

Спасибо всем, кто не побоялся, сходил с ума и надрывался рядом. У вас все будет хорошо. Вы крутые, хоть, в основном, и миллениалы) вы – это Бабель и вы никуда не исчезнете. Глеб Гусев, без тебя всего этого не случилось бы, и спасибо, что уже пару дней редактируешь тексты вместо меня-тряпки.

Мне говорят, что со времен Forbes.ua я так и не "поумнела". "Не поумнеть" – самое сложное в этой работе. Потому что за такой "ум" много платят, с ним у тебя полный соцпакет, просторный кабинет регулярная шаурма у Зеленского/Порошенко/Януковича. Ее из года в год едят одни и те же. И, если честно, со временем сытости и покоя хочется все больше, но все еще стыдно.

Мы еще выдадим уже готовые неполитические итоги года, возможно, большой текст об очень видном товарище во власти и сделаем заметку с честными ответами на вопросы, которые нам чаще всего задавали – будет забавно.

Это все. Спасибо, что читали.

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