У Раді чітко пояснили, на кого поширюється закон про множинне громадянство

Верховна Рада 18 червня прийняла в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. На які саме категорії осіб він поширюється, – пояснив заступник голови комітету з питань прав людини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Руслана Горбенка у коментарі Укрінформу.

До теми Рада прийняла законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні

Закон про множинне громадянство

Горбенко розповів, що відповідний закон надасть можливість отримати паспорт громадянина України військовим з іноземних легіонів, етнічним українцям і представникам діаспори. Також українські переселенці зможуть отримати іноземне громадянство.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини наголосив, що ухвалення закону про множинне громадянство, можливість мати 2 й більше паспортів, – це надзвичайно важливий крок для мільйонів українців.

Особливо це стосується тих, хто був змушений виїхати за кордон через війну. Сьогодні за межами України перебуває близько 6 мільйонів наших громадян. Цей закон – саме для них,

– заявив нардеп.

Горбенко зазначив, що за час перебування в інших державах багато наших громадян уже отримали посвідки на проживання. Частина – навіть іноземні паспорти. У когось там уже народились діти, які можуть претендувати на громадянство за місцем народження.

Закон дозволяє отримати таким особам громадянство країни, яка їх прихистила, і при цьому не втрачати українське громадянство, відповідно до Конституції України,

– сказав народний депутат.

До речі, цей нормативно-правовий акт націлений на ще одну важливу групу, – іноземців, які захищають Україну від російських загарбників.

Серед них є люди без громадянства або громадяни інших країн. Вони ризикують життям за нашу свободу, і тому мають право отримати українське громадянство, як і їхні родичі,

– підкреслив заступник голови комітету з питань прав людини.

Також закон поширюється на діаспору. Тож українці, які народилися та виросли в іншій державі, зможуть не тільки відчувати себе українцем за національністю, але і юридично бути громадянами України.

Руслан Горбенко зауважив, як наголосив Володимир Зеленський, у світі понад 60 мільйонів українців. Збереження нашої національної ідентичності за кордоном є надзвичайно важливим.

"Тепер наші співвітчизники з-за кордону також зможуть отримати громадянство України, не відмовляючись від наявного паспорта іншої держави", – підкреслив заступник голови профільного комітету.

Зверніть увагу! Згідно з карткою законопроєкту, його ще не направили на підпис президенту.