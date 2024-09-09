Мобілізація в Україні: кому потрібно замінити військово-обліковий документ
Джерело:Арміяinform
Після внесених останніх змін у законодавстві всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі разом із паспортом військово-обліковий документ. Так, його можуть попросити пред'явити представники ТЦК та СП або поліції.
Зауважимо, що віднедавна запровадили нові зразки військово-облікового документа. Варто розуміти, кому ж треба замінити свій ВОД.
Кому треба замінити військово-облікові документи
Наразі в Україні є декілька видів військово-облікового документа:
- приписне (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними);
- військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;
- тимчасове посвідчення;
- військово-обліковий документ на бланку нового зразка;
- електронний військово-обліковий документ (у додатку «Резерв+»).
Чи потрібно отримувати новий військово-обліковий документ
Відповідно до Постанови №559, всі військово-облікові документи, оформлені раніше, вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.
Однак є випадки, коли новий документ отримати потрібно:
- після взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов'язаного або резервіста;
- якщо призовник, який перебував на військовому обліку до 18 травня 2024 року, не отримував військово-облікового документа;
- у разі зміни категорії щодо військового обов'язку;
- у разі відсутності місця для внесення змін в наявному документі;
- якщо відомості у військово-обліковому документі не відповідають інформації, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
- у разі втрати (зіпсування) документа;
- якщо є бажання змінити військово-обліковий документ старого зразка на новий.
Як отримати військово-обліковий документ
Мабуть, найпростішим варіантом отримати військово-обліковий документ, це зробити все в смартфоні.
Зазначимо, що з 18 червня електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Сформувати його досить просто. Потрібно встановити застосунок Резерв+, оновити дані (якщо раніше це не було зроблено) і далі буде сформовано документ з QR-кодом. Його також можна роздрукувати (обов'язково має бути QR-код придатний для зчитування) – у застосунку можна сформувати PDF-версію документа.
Якщо QR-коду немає, документ не вважається дійсним. Крім того, при його зчитуванні перевірятиметься інформація з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо інформація в Резерв+ не відповідатиме відомостям реєстру, то такий військово-обліковий документ також вважатиметься недійсним.
Зазначається, що строк дії електронного військово-облікового документа – 1 рік з моменту формування.
Для того, щоб отримати документ на бланку, потрібно звернутися до ТЦК та СП, адже саме вони оформлюють та видають такий документ. Необхідно написати заяву і протягом 5 робочих днів після її реєстрації вам мають видати готовий військово-обліковий документ. Вказується, що видають його під особистий підпис.