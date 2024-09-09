Мобілізація в Україні: кому потрібно замінити військово-обліковий документ

Після внесених останніх змін у законодавстві всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі разом із паспортом військово-обліковий документ. Так, його можуть попросити пред'явити представники ТЦК та СП або поліції.

Зауважимо, що віднедавна запровадили нові зразки військово-облікового документа. Варто розуміти, кому ж треба замінити свій ВОД.

Кому треба замінити військово-облікові документи

Наразі в Україні є декілька видів військово-облікового документа:

приписне (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними);

військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;

тимчасове посвідчення;

військово-обліковий документ на бланку нового зразка;

електронний військово-обліковий документ (у додатку «Резерв+»).

Чи потрібно отримувати новий військово-обліковий документ

Відповідно до Постанови №559, всі військово-облікові документи, оформлені раніше, вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.

Однак є випадки, коли новий документ отримати потрібно:

після взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов'язаного або резервіста;

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до 18 травня 2024 року, не отримував військово-облікового документа;

у разі зміни категорії щодо військового обов'язку;

у разі відсутності місця для внесення змін в наявному документі;

якщо відомості у військово-обліковому документі не відповідають інформації, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

у разі втрати (зіпсування) документа;

якщо є бажання змінити військово-обліковий документ старого зразка на новий.

Як отримати військово-обліковий документ

Мабуть, найпростішим варіантом отримати військово-обліковий документ, це зробити все в смартфоні.

Зазначимо, що з 18 червня електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Сформувати його досить просто. Потрібно встановити застосунок Резерв+, оновити дані (якщо раніше це не було зроблено) і далі буде сформовано документ з QR-кодом. Його також можна роздрукувати (обов'язково має бути QR-код придатний для зчитування) – у застосунку можна сформувати PDF-версію документа.

Якщо QR-коду немає, документ не вважається дійсним. Крім того, при його зчитуванні перевірятиметься інформація з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо інформація в Резерв+ не відповідатиме відомостям реєстру, то такий військово-обліковий документ також вважатиметься недійсним.

Зазначається, що строк дії електронного військово-облікового документа – 1 рік з моменту формування.

Для того, щоб отримати документ на бланку, потрібно звернутися до ТЦК та СП, адже саме вони оформлюють та видають такий документ. Необхідно написати заяву і протягом 5 робочих днів після її реєстрації вам мають видати готовий військово-обліковий документ. Вказується, що видають його під особистий підпис.