ВЛК для "обмежено придатних": що буде, якщо не встигли пройти до 5 червня

Хто не встиг пройти ВЛК до 5 червня, автоматично вважається порушником правил військового обліку. У Міноборони попереджають про штрафи та відповідальність.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода. Усіх, хто не встиг пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня, Міноборони вважає порушниками правил військового обліку.

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ВЛК після 5 червня

Усі військовозобов’язані, яких раніше визнали обмежено придатними до служби, мали обов’язково пройти повторну ВЛК до 5 червня. У Міністерстві оборони наголосили: хто не встиг – автоматично порушив правила військового обліку.

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, подовжувати строки проходження комісії не будуть. Якщо ви не з’явилися – готуйтеся до відповідальності.

Він підкреслив, що навіть ті, хто має відстрочку чи бронювання, зобов’язані були пройти комісію до 5 червня. Ті, хто цього не зробив, підпадають під статтю 210 Кодексу про адмінправопорушення.

Штрафи передбачені за ухилення від військового обліку під час дії особливого періоду. Якщо вже почали проходити ВЛК, завершити процедуру ще можна – новий статус буде надано за результатами огляду. А от тих, хто взагалі не з’явився, класифікують як порушників.

Що потрібно знати:

Повторна ВЛК стосувалася всіх, кого до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними.

Категорії "обмежено придатний" більше не існує.

Можна отримати статус від "повністю непридатного" до "придатного для тилової служби" чи повністю придатного.

7 – 8% визнані непридатними, ще 7% – придатні до служби без обмежень.

Варто зауважити! Якщо не встигли пройти ВЛК, у Міноборони радять негайно звернутися до ТЦК та пояснити ситуацію. Інакше – штраф або відповідальність згідно із законом.