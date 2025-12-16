Можливостей обійти правила стане менше: якою буде мобілізація у 2026 році

У 2025 році відбулося чимало змін, що суттєво вплинули на порядок мобілізації, зокрема надання відстрочок і виїзд чоловіків за кордон. Є ймовірність, що у 2026 році процес стане жорсткішим.

Йдеться про поступовий перехід від хаотичних процедур до системності та цифровізації. Деталі в адвоката Данила Трясова дізналися "Факти", передає 24 Канал.

Як зміниться мобілізація у 2026 році?

За словами адвоката, уже зараз 2026 видається роком, коли мобілізація стане жорсткішою та більш структурованою.

Головним ресурсом українського війська залишаються люди, однак акцент роблять не на їх кількості, а якості підготовки. Наприклад, тривалість БЗВП нещодавно збільшили до 51 дня.

Які зміни в бронюванні?

Що стосується бронювання – змін найбільше, і частина з них уже діє. Наприклад, критично важливим підприємствам (ОПК) тепер не потрібно чекати 72 години для перевірки списків – процедура стала втричі швидшою.

Так само зняли ліміти, і підприємства можуть бронювати стільки працівників, скільки реально потрібно для роботи,

– зазначив адвокат.

Окрім того, якщо у працівника є проблеми з військовим обліком, підприємство може забронювати його на 45 днів, аби дати час владнати документи. Проте норма про заборону виїзду за кордон для таких працівників – лише законодавча ініціатива, яку готують до розгляду в парламенті.

Наразі за допомогою Дії бронювання справді можна оформити швидше. Однак це тимчасове рішення уряду, щоб уникнути "провалів" між завершенням однієї відстрочки й початком наступної.

Як вручатимуть повістки?

Адвокат наголосив, що зараз повістки можуть вручати не лише представники ТЦК, а й працівники місцевої влади, держустанов, підприємств і навіть СБУ чи розвідка – якщо йдеться про їхніх резервістів.

За словами Трясова, у 2026 році це можливо будь-де: вдома, на роботі, у держустановах, у місцях масового перебування, на блокпостах і навіть на кордоні.

Зверніть увагу! Працівники дипломатичних установ за кордоном не входять до переліку осіб, які мають право вручати повістки. Однак робити це в консульствах не заборонено уповноваженим суб'єктам. Чи можливий такий варіант на практиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чи буде посилення мобілізації?

На думку адвоката, посилення мобілізації в Україні можливе, однак не у форматі масових рейдів. Йдеться про більш жорсткий облік, менше можливостей для ухилення і поступову цифровізацію всіх процесів.

Він підкреслив, що без реформ у ЗСУ збільшення призову не буде ефективним, однак контроль за військовозобов'язаними "точно стане суворішим".

Загалом усе рухається до того, що нових правил мобілізації в Україні у 2026 році стане більше, вони будуть жорсткішими, а можливостей їх обійти – менше,

– застерігають українців.

Що буде з паперовими документами?