Несплата штрафів від ТЦК: у яких випадках можуть заблокувати всі банківські рахунки

Українцям, які порушують правила військового обліку, може загрожувати адміністративна відповідальність і штрафи. В окремих випадках громадянам також можуть заблокувати банківські рахунки.

Про це розповів адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний в коментарі "РБК-Україна".

За яких умов можуть заблокувати рахунки?

Юрист пояснив, що в разі появи в застосунку Резерв+ позначки "порушення правил військового обліку" користувачам насамперед варто з'ясувати причину такого повідомлення. Після цього за необхідності слід сплатити відповідний штраф.

Сплатити штраф від ТЦК також можна онлайн: це обійдеться дешевше, якщо ви сплачуєте його протягом перших 20 днів.

Якщо протягом 20 днів не буде сплачено штраф, то сума штрафу буде 17 000 гривень. Якщо сплатити протягом 20 днів після винесення постанови, то до стягнення буде лише 8500 гривень,

– розповів Ярослав Хлівний.

За його словами, якщо ж і після цього штраф не буде погашено, сума може зрости до 34 тисяч гривень.

Водночас варто зазначити, що розмір штрафу залежить від тяжкості порушення, тому остаточні цифри можуть бути ще вищими.

Штраф за статтею може становити від 17 000 гривень до 25 500 гривень, отже і всі розрахунки мають бути проведені співмірно до суми стягнення. Таким чином, максимальний штраф за одне порушення може становити 51 000 гривень, а додаючи 10% виконавчого збору – це вже 56 100 гривень,

– додав адвокат.

У разі несплати територіальний центр комплектування надсилає документи до Державної виконавчої служби, яка відкриває виконавче провадження. Після цього можуть бути заблоковані банківські рахунки боржника та розпочато процедуру примусового стягнення коштів.

Крім того, із відкриттям провадження до суми боргу додається виконавчий збір у розмірі 10%.

