Комітет Ради пропонує заборонити мобілізацію обмежено придатних до 25 років, – Костенко

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки напрацював законопроєкт, який забороняє мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний.

Про це розповів у коментарі "Українській правді" секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко.

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Комітет Ради пропонує обмежити мобілізацію чоловіків до 25 років

Комітет напрацював законопроєкт, що забороняє призивати громадян віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний,

– розповів Костенко.

За його словами, також у документі ідеться, що люди до 25 років, які були мобілізовані за таких умов, зможуть звільнятися зі служби.

Костенко зазначив, що комітет рекомендував парламенту ухвалили цей проєкт закону в першому читанні і в цілому. Так, тепер документ повинна розглянути Рада.