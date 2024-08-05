Комітет Ради пропонує заборонити мобілізацію обмежено придатних до 25 років, – Костенко
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки напрацював законопроєкт, який забороняє мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний.
Про це розповів у коментарі "Українській правді" секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко.
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Комітет Ради пропонує обмежити мобілізацію чоловіків до 25 років
Комітет напрацював законопроєкт, що забороняє призивати громадян віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний,
– розповів Костенко.
За його словами, також у документі ідеться, що люди до 25 років, які були мобілізовані за таких умов, зможуть звільнятися зі служби.
Костенко зазначив, що комітет рекомендував парламенту ухвалили цей проєкт закону в першому читанні і в цілому. Так, тепер документ повинна розглянути Рада.