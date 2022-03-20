Мобілізація дітей: чи зможе Росія змінити хід війни, закинувши у бій "путінюгенд"

Російське військове керівництво відчайдушно намагається назбирати резерви для участі у війні в Україні без оголошення тотальної мобілізації. Задля цього Путін та Шойгу вирішили підготувати до відправлення бойовиків "Юнармії" віком 17 – 18 років. Чи зможуть військові злочинці назбирати велику кількість дітей, питання величезне.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, Путін та Шойгу не відчувають ніяких докорів сумління через відправлення на фронт дітей. Їм важливо лише врятувати свою безглузду та криваву військову кампанію від повного провалу.

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Рішення мобілізовувати дітей свідчить про повний провал створення резервів з інших військових частин та невелике бажання найманців гинути за ідеї Путіна в Україні.

Путін вже відправляв дітей на війну

Російська агресія на Донбасі фактично була репетицією повномасштабного вторгнення. Окупанти вважали, що у випадку нападу на Україну з усіх доступних боків країни Заходу все "проковтнуть", а бійці ЗСУ не чинитимуть серйозного опору.

Крім того, загарбники чомусь вирішили, що вони з легкістю перевербують більшість місцевих посадовців та поліцейських, як це було на Донеччині та Луганщині. Втім, спецоперацію з нападу на схід України терористи готували ретельно та за допомогою численних колаборантів серед чиновників, накачуванням населення та навіть дітей.

Деякі бойовики з віджатих Путіним квазіутворень долучали до участі в бойових діях своїх підлітків. Коли дехто з дітей зі зброєю та "колорадською стрічкою" потрапив в об'єктиви камер пропагандистів, у військових злочинців з'явилася "геніальна" ідея – більш масштабно використовувати неповнолітніх. Загони з дітьми формували в Луганську та Донецьку з юнаків, які навчалися у військових ліцеях. Оскільки підлітків дуже активно накачували пропагандою, а на поля битв возили замість навчання, проблем із батьками дітей ні в кого не виникало. В такий спосіб терористи вирішували багато своїх проблем:

у випадку ліквідації малолітніх терористів путінські пропагандисти могли б розповідати про "вбивство мирних дітей українськими військовими";

отримували додаткове та мотивоване гарматне м'ясо тут і зараз;

сподівалися на те, що бійці ЗСУ у випадку ближнього бою не стануть стріляти по дітях, тоді як ті холоднокровно застрелять будь-кого;

потенційно могли б отримати велику кількість професійних вбивць, якщо ті провоюють хоча б кілька років.

Армію дітей створювали 8 років

Швидкий аналіз участі підлітків у бойових діях показав військовим злочинцям, що діти є дуже ефективними, оскільки відрізняються витривалістю, надзвичайною жорстокістю та сміливістю через нерозуміння реальності ситуації. Саме через це о 2016 році у Росії створили аналог гітлер'югенду під назвою "Юнармія".

Задумкою Путіна було виховання малолітніх терористів, які б взагалі не мали совісті. Готувати до вступу в армію малолітніх починали ще з двох – трьох років. Звідси й пішли всі костюмчики НКВС у дитячих садочках, табори з "патріотичним вихованням", де вожатими виступали рашисти з бойовим досвідом.

Набирати безпосередньо до "Юнармії" почали дітей з 8 до 18 років. Тож, ті, кому станом на зараз виповнилося 16 – 17, могли проходити вишкіл впродовж 6 років. Таких у нацистській організації налічують понад 64 тисячі. І щонайменше тисяч 5 чи 10 путінські приспішники точно зможуть мобілізувати, оскільки дітей до кремлівського гітлер'югенду віддавали найзатятіші рашисти. Крім того, офіційно дітей посилати на війну до України ніхто не збирається – у Кремлі збираються казати, що підлітки проходять довге виховання десь на кордоні. Потім, звісно, завжди можна пояснювати матерям про "побігли добровольцями" та "Українці самі перейшли кордон та всіх вбили".

Що ж стосується того, чи зможуть росіяни змінити ситуацію на фронті за допомогою дітей, то навряд. По-перше, всі ці діти, виховані на гаслах "можем повторить", ніколи не чули артилерійських пострілів та не бачили реальних наслідків війни. По-друге, цих маленьких рашистів не навчали користуватися бойовою технікою, а піхотні підрозділи необстріляних юнаків не здатні посилити угруповання, які вже успішно гинуть в Україні.

Повноцінно озброїти резерви, підготувати потрібну кількість техніки та створити загрозу на якомусь з пріоритетних напрямків росіяни банально не встигнуть, оскільки вже діючі угруповання на цей час можуть припинити свої існування.