Чи можлива мобілізація чоловіків до 25-річного віку: в Раді відповіли

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим вйськовозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу.

Народний депутат України та член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його брифінг в Медіацентрі "Україна".

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Чи є зміни щодо мобілізації чоловіків до 25 років

Нардеп каже, що наразі Верховна Рада не ухвалювала жодних змін щодо загальної мобілізації чоловіків до 25 років. Масового призову таких військовозобов'язаних не буде.

У Законі України про мобілізацію передбачено, що громадяни до 25 років не будуть призиватися на військову службу. Для громадян до 25 років, які є військовозобов’язаними, ми передбачили контракти,

– додав Веніславський.

Варто зауважити, що Міноборони ініціювало внесення змін до законодавства, які передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за "Контрактом 18 – 24".

Там вважають, що гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість їм відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію. Окрім цього, такі військові отримають грошову винагороду.