Мобілізація у Москві чи Санкт-Петербурзі матиме відсіч, – екскоординатор штабу Навального

У Росії можлива загальна мобілізація. Однак росіяни не розуміють, навіщо їм війна з Україною й намагаються уникнути служби.

Про це в ефірі 24 каналу сказав колишній координатор штабу Олексія Навального Антон Михальчук. За його словами, мобілізація зачепить насамперед соціально незахищене населення.

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"Це люди з сіл, з маленьких міст, які не розуміють, що відбувається в геополітичному світі. Проте загальна мобілізація в Москві й Санкт-Петербурзі чи в Новосибірську, чи в Хабаровську зустріне гідну відсіч", – сказав Михальчук.

Працюють правозахисники

Росіянин розповів, що наразі є проєкти, які допомагають відмовитися від служби в різних форматах. Це правозахисні організації. Михальчук заявив, що у них величезна купа дзвінків та повідомлень від матерів, які не хочуть відпускати дітей на війну й розуміють, що це смерть.

Сам меседж війни дуже погано сформований – ніхто не розуміє, чому вона йде. Влада каже про фашистів, нацистів, але конкретного меседжу немає. Його міняють щотижня,

– зазначив Михальчук.

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