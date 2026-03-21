До 25 років під мобілізацію: що може чекати на колишніх обмежено придатних

В Україні військовозобов'язаних, які мали статус обмежено придатних можуть мобілізувати навіть до 25 років. Причина – закон, який мав це заборонити, досі не підписаний президентом.

Всі нюанси мобілізації військовозобов'язаних, які мали категорію "обмежено придатний" пояснили експерти на платформі "Юристи.UA".

Дивіться також Хто має право не проходити медкомісію під час мобілізації

За яких умов можуть мобілізувати до 25 років?

В Україні громадяни, які раніше мали статус обмежено придатних до військової служби, можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку. Це пов'язано з тим, що закон, який мав врегулювати це питання, досі не набрав чинності.

Йдеться про документ, ухвалений Верховною Радою ще у жовтні 2024 року, який передбачає заборону мобілізації таких осіб до 25 років. Однак через відсутність підпису президента він досі не діє.

Юристи пояснюють, що після скасування категорії "обмежено придатний" усі такі громадяни повинні були пройти військово-лікарську комісію та отримати новий статус. У результаті багато з них стали військовозобов'язаними.

За словами адвокатів, у разі відсутності оформленої відстрочки такі особи можуть бути мобілізовані на загальних підставах, незалежно від віку. Питання залишається неврегульованим і залежить від подальшого рішення президента щодо підписання закону.

Що потрібно знати про мобілізацію у квітні?