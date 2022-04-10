Мобілізація окупантів у Чебоксарах: з 2 тисяч резервістів контракт підписали лише 34 солдати

Російська армія зазнала значних втрат внаслідок нападу на Україну. Ворог намагається мобілізувати резерви, але справи йдуть не так успішно, як він очікував.

З 1 по 8 квітня в російських Чебоксарах провели відбір громадян запасу для служби за контрактом. Окупанти набирали рядові та сержантські команди за спеціальностями водій, водій-механік, приманка та оператор.

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Провал зборів

Загалом із 1877 громадян, яких мали викликати на збір, відгукнулися лише 34. 1060 росіян не взяли трубку від військкомату, а 783 відмовилися підписувати контракт для проходження військової служби. Схоже на те, що кадри знищених окупантів трішки приводять до тями тих, хто може поповнити лічильник втрат російської армії внаслідок нападу на Україну.

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