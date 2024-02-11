Ухвалений у першому читанні Радою законопроєкт № 10449 позбавляє відстрочки певні категорії чоловіків призовного віку.

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Тепер можуть призвати

Серед них – правоохоронці. Так, в оновленій версії документу про мобілізацію прописано, що відстрочка більше не діятиме для працівників Державної виконавчої служби, Нацполіції, ДБР, НАБУ, БЕБ, прокуратури, Служби судової охорони та патронатної служби.

Водночас для держслужбовців продовжує діяти бронь. Законопроєкт передбачає, що забронювати в одному органі можна 50 відсотків від загальної кількості військовозобов'язаних посадовців категорій "Б" та "В". Чиновники категорії "А" бронюються, як і всі інші чоловіки призовного віку.

На бронь також мають право голови міських та селищних, територіальних громад. Військовозобов'язаних, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, можна бронювати у розмірі 50 відсотків від штату.

Розширення повноважень

Водночас законодавці хочуть розширити повноваження поліцейських у заходах мобілізації. Нацполіцію зможуть залучати до рекрутингу на військову службу ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Крім того, представники поліції матимуть право:

вимагати пред'явити військово-обліковий документ у чоловіків 18 – 60 років;

інформувати чоловіків мобілізаційного віку про необхідність відвідати ТЦК;

допомагати співробітникам військкомату доставити призовника у центр комплектування.

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