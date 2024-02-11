Принятый в первом чтении Радой законопроект № 10449 лишает отсрочки определенные категории мужчин призывного возраста.

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Теперь могут призвать

Среди них – правоохранители. Так, в обновленной версии документа о мобилизации прописано, что отсрочка больше не будет действовать для работников Государственной исполнительной службы, Нацполиции, ГБР, НАБУ, БЭБ, прокуратуры, Службы судебной охраны и патронатной службы.

В то же время для госслужащих продолжает действовать бронь. Законопроект предусматривает, что забронировать в одном органе можно 50 процентов от общего количества военнообязанных должностных лиц категорий "Б" и "В". Чиновники категории "А" бронируются, как и все остальные мужчины призывного возраста.

На бронь также имеют право главы городских и поселковых, территориальных общин. Военнообязанных, работающих на должностях в органах местного самоуправления, можно бронировать в размере 50 процентов от штата.

Расширение полномочий

В то же время законодатели хотят расширить полномочия полицейских в мероприятиях мобилизации. Нацполицию смогут привлекать к рекрутингу на военную службу ЦНАПы, центры занятости и центры рекрутинга.

Кроме того, представители полиции будут иметь право:

требовать предъявить военно-учетный документ у мужчин 18 – 60 лет;

информировать мужчин мобилизационного возраста о необходимости посетить ТЦК;

помогать сотрудникам военкомата доставить призывника в центр комплектования.

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