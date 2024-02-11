Принятый в первом чтении Радой законопроект № 10449 лишает отсрочки определенные категории мужчин призывного возраста.
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Теперь могут призвать
Среди них – правоохранители. Так, в обновленной версии документа о мобилизации прописано, что отсрочка больше не будет действовать для работников Государственной исполнительной службы, Нацполиции, ГБР, НАБУ, БЭБ, прокуратуры, Службы судебной охраны и патронатной службы.
В то же время для госслужащих продолжает действовать бронь. Законопроект предусматривает, что забронировать в одном органе можно 50 процентов от общего количества военнообязанных должностных лиц категорий "Б" и "В". Чиновники категории "А" бронируются, как и все остальные мужчины призывного возраста.
На бронь также имеют право главы городских и поселковых, территориальных общин. Военнообязанных, работающих на должностях в органах местного самоуправления, можно бронировать в размере 50 процентов от штата.
Расширение полномочий
В то же время законодатели хотят расширить полномочия полицейских в мероприятиях мобилизации. Нацполицию смогут привлекать к рекрутингу на военную службу ЦНАПы, центры занятости и центры рекрутинга.
Кроме того, представители полиции будут иметь право:
- требовать предъявить военно-учетный документ у мужчин 18 – 60 лет;
- информировать мужчин мобилизационного возраста о необходимости посетить ТЦК;
- помогать сотрудникам военкомата доставить призывника в центр комплектования.
В "Слуге народа" рассказали, какие нормы законопроекта пересмотрят
- Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил, какие нормы из обновленного законопроекта останутся соответствующими действующей редакции и, какие пересмотрят.
- По словам нардепа, пункты об отсрочке для людей, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью, останутся неизменными, такими, как прописано в действующей редакции закона.
- Кроме того, правящая партия выступает против арестов счетов военнообязанных внутри страны и за ее пределами. Это один из видов наказаний за уклонение от мобилизации в новом законопроекте.
- Также обновленный документ предоставляет право на отсрочку для аспирантов, которые учатся за государственный счет. В то же время контрактников могут призвать. Арахамия считает неправильно дискриминировать по форме оплаты.