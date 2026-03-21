Тривожний дзвінок для Росії: експерт сказав, який крок боїться здійснити Путін

В Росії відбувається відключення Telegram, що може стати передвісником жорстких кроків, на які може піти Кремль. Однак російська влада наразі робить все можливе, щоб відтермінувати це рішення, яке може їй дорого коштувати.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, наголосивши, що певні підготування в Росії свідчать про те, що Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію. Однак російський режим відчайдушно боїться цього кроку.

Як Росія намагається поповнити свою армію?

Жмайло зазначив, якщо Росії не вдасться тими ресурсами, які вона має, проломити наш фронт та досягнути хоч якихось успіхів, вона може вдатися до оголошення мобілізації.

Однак росіяни бояться того, що коли була попередня її хвиля і мобілізували 400 тисяч людей, їхня вертикаль влади, за його словами, ледь не похитнулась. Населення було незадоволено, а декілька сотень тисяч росіян виїхали з країни.

У росіян є перебої з грошима. На жаль, криза на Близькому Сході може покращити цю ситуацію. Кремль зможе відновити виплати за контракт, а для російської глибинки стартова виплата становить приблизно 40 тисяч доларів і це величезні кошти,

– пояснив він.

Це може покращити ситуацію з поповненням російської армії, адже у січні спостерігався рекордно малий приріст чисельності – приблизно у 22 тисячі, а втрати були суттєво вищими за попередній час.

"Росіяни зараз для покращення ситуації стягують найманців з країн Африки. Також за практикою Пригожина продовжують вичищати з тюрем, усіх кого ще можна. Залучають до війська тих людей, які, перебувають на умовному терміні під ковпаком російських правоохоронних органів. І також мобілізують військових пенсіонерів, зокрема правоохоронців", – підкреслив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Коли Кремль може оголосити мобілізацію?

Крім того, у Росії тепер діє цілорічний призов до армії. Дуже часто, за його словами, цих молодих призовників змушують підписувати контракти і вони опиняються на фронті. Плюс росіяни ще у 2025 році на новоокупованих територій Запорізької, Донецької, Луганської областей набрали 50 тисяч чоловіків, громадян України, яких одягнуть в російську форму і відправлять на фронт.

Відключення Telegram у Росії – це тривожний дзвінок, що Путін боїться будь-яких внутрішніх бунтів і повстань, тому що війна затягується. Серед еліт, військових по всій вертикалі велика кількість агентури – українських і західних спецслужб. Він вже бачив, як ФСБ проспали бунт Пригожина. Путін навіть пожертвував тактичними успіхами російської армії на фронті, адже саме через Starlink та Telegram коректувалися артудари. Саме це дозволило нам зачистити територію у півтисячі кілометрів,

– пояснив Дмитро Жмайло.

Однак Путіну байдуже. Він розуміє, що українська армія не має сили на великі контрнаступальні дії, тому кількість загиблих росіян його, на думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, абсолютно не цікавить.

Варто знати. У Росії на тлі перебоїв у роботі Telegram і загалом Інтернету стрімко збільшилась кількість тих, хто шукає можливість виїхати з країни. За даними Google, чисельність відповідних пошукових запитів зросла до 88 балів зі 100 можливих. Така саме ситуація склалася у 2022 році, коли була оголошена часткова мобілізація.

Якщо ж очільник Кремля зрозуміє, що він не витягує ситуацію, цілком ймовірно, що може піти на такий відчайдушний крок та оголосити мобілізацію. Але він дуже ризикований для Росії, адже може обвалити всю систему.

Якими методами Росія проводить набір до своєї армії?