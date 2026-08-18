Нова хвиля мобілізації в Росії: у ГУР пояснили, коли Путін може віддати наказ

Готовність Кремля до оголошення нової хвилі мобілізації стане очевидною лише після завершення виборів до російської Державної думи. До цього часу окупаційні війська намагатимуться максимально просунутися на доступних ділянках фронту.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький розповів в в інтерв'ю для РБК-Україна.

Коли Росія може оголосити нову хвилю мобілізації?

Скібіцький зазначив, що Росія фактично вже підготувала підґрунтя для масового призову. Юридичною базою для цього залишається чинний указ Володимира Путіна, підписаний ще у 2022 році. Якщо російський диктатор дасть остаточну вказівку, ГУР одразу зафіксує відповідні індикатори підготовки.

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Представник розвідки нагадав, що ворог уже має відпрацьований механізм поповнення армії.

У росіян є досвід проведення такої мобілізації, і ми його розуміємо. Вони почали часткову мобілізацію в другій половині жовтня 2022 року. Бойові підрозділи, які могли реально вступити в бій, були на фронті у січні 2023-го, якась частина була ще в грудні,

– наголосив Скібіцький.

Наразі російське командування має намір переформатувати наявні бойові бригади у дивізії, проте для реалізації цього задуму критично не вистачає особового складу. Без оголошення повноцінної мобілізації формування нових з'єднань є неможливим.

Окремою проблемою для агресора стало комплектування підрозділів сил безпілотних систем. Очікування російського керівництва щодо масового припливу добровольців не виправдалися.

Їхнє військове командування вважало, що всі студенти побіжать туди, а в реальності у них виконання плану щодо набору до сил БпС – всього лише 30%. Вони намагаються забирати особовий склад з інших видів та родів військ, але загалом набір провалюється",

– розповів генерал-майор.

За даними ГУР, Кремль встановив план рекрутингу на 2026 рік у розмірі 409 тисяч осіб. Для досягнення цієї позначки Путін законодавчо звузив перелік злочинів, які ставали на заваді підписанню військових контрактів.

Представник української розвідки зазначив, що обмеження на укладення контрактів у Росії фактично залишилися лише для засуджених за державну зраду, педофілію та політичними статтями. За його словами, інші категорії злочинців, зокрема вбивці, ґвалтівники, учасники організованих злочинних угруповань і наркоторговці, можуть підписувати контракти з російською армією, і наразі таких осіб уже налічується близько 28 тисяч.

У другій половині поточного року Росія збільшує планові показники щодо набору контрактників. Хоча зараз рівень добровільного підписання угод дещо знизився і становить 98%, окупанти знайдуть спосіб поповнити лави армії.