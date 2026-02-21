Колумбійця, який приїхав працювати до Росії, мобілізували та відправили на війну
- Громадянин Колумбії, Едвін Альберто Діаз, був мобілізований до російської армії, коли приїхав працювати в готельній сфері, і потрапив у полон до ЗСУ.
- Подібні випадки з іноземцями, які опиняються в російській армії через обіцянки роботи або фінансові труднощі, не є поодинокими.
Громадянина Колумбії, який приїхав до Росії на заробітки, мобілізували та відправили на фронт. Замість роботи у готельній сфері чоловік опинився в окопах.
Згодом він потрапив у полоні в ЗСУ. Про це повідомляє 152 окрема єгерська бригада імені Симона Петлюри.
Приїхав на роботу – отримав повістку: як так сталося?
Полоненого звати Едвін Альберто Діаз, йому 31 рік. Він з Монтерії. Іноземець прибув до Росії з наміром працювати в готельному бізнесі. Однак після перебування в країні його мобілізували до російської армії.
Чоловіка відправили на передову, де він виконував бойові завдання у складі підрозділів окупаційних військ. Обставини його мобілізації наразі уточнюються – зокрема, чи йшлося про примусове залучення, чи про підписання контракту.
Згодом колумбієць потрапив у полон до українських військових зі 152-ї окремої єгерської бригади. Під час спілкування він розповів, що не планував брати участь у бойових діях, а приїхав до Росії виключно з метою працевлаштування.
В українських військових зазначають, що подібні випадки з іноземцями не поодинокі – громадяни інших держав нерідко опиняються в лавах російської армії через обіцянки роботи або фінансові труднощі.
Наразі колумбієць перебуває в статусі військовополоненого відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
Росіяни мобілізували колумбійця та кинули на війну. Дивіться відео: 152 окремої єгерської бригади
Чому на боці Росії воюють і китайці?
За словами голови СЗР, у кожній країні спеціальні служби виконують певні завдання та не можна виключати, що китайці, які воюють на боці Москви, теж є їхніми представниками.
Іващенко пояснює, що таким чином вони можуть переймати досвід ведення сучасної війни. Він додає, що росіяни діляться з китайцями досвідом на рівні військового співробітництва, штабів і планування.
Він зауважує, що у Росії так само багато китайців, як і представників інших національностей, зокрема з Центральної Азії. Здебільшого це люди, які приїхали у пошуках роботи, а також студенти з азійських та африканських країн. Вони, як і кожен іноземець у Росії, через дрібні адміністративні порушення чи бажання заробити трохи грошей могли опинитися у російському війську.