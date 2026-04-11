У Росії нестача охочих йти на війну: "добровольців" шукають серед боржників і студентів, – ГУР

Росія дедалі гостріше стикається з браком охочих воювати проти України, тому намагається компенсувати втрати за рахунок боржників і студентів. У регіонах уже формують списки людей, на яких планують чинити тиск для підписання контрактів.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як у Росії шукають нових добровольців?

За даними української розвідки, до таких переліків насамперед включають осіб із заборгованістю за комунальні послуги. Якщо боржницею є жінка, у списки можуть внести її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів чи навіть батьків. Надалі цим людям пропонують "умови – зокрема списання боргів – в обмін на підписання контракту. У разі оголошення мобілізації саме вони розглядатимуться як пріоритетні для вручення повісток.

Окремо увагу зосередили на студентах. Міністр вищої освіти Росії Валерій Фальков доручив підготувати щонайменше 2% студентів до укладання контрактів. Йдеться передусім про тих, хто має академічні борги або ризикує бути відрахованим.

Таким студентам пропонують оформити академвідпустку та підписати контракт мінімум на рік. В обмін обіцяють фінансові виплати, пільги, можливість повернення до навчання, а іноді – навіть переведення на бюджет чи індивідуальні умови навчання.

