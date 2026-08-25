Мобілізації панічно бояться: яку альтернативу Росія може вигадати замість призову

Прессекретар російського диктатора Пєсков назвав інформацію про можливу мобілізацію в Росії вкидами. Водночас в 17 регіонах країни, відбуваються затримання і примус чоловіків до підписання контрактів з Міноборони.

Коментуючи ситуацію довкола теми ймовірного оголошення мобілізації в Росії, президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан у розмові з 24 Каналом наголосив на чергах з російських автівок, які утворилися на кордоні Росії у напрямку Грузії. Росіяни тікають з країни.

Кремль шукатиме нову формулу

Такі самі черги спостерігалися, як нагадав авіатор, коли була перша хвиля мобілізації в Росії. Тоді у вересні 2022 році російські громадяни почали швидким темпом виїжджати.

Зараз ми бачимо це знову, тому що відбуваються певні процеси. Ми зараз бачимо, що Росія все ж таки боїться зробити відкритий набір до війська, тому що буде виходити в протиріччя: тут люди воюють за гроші, а тут ніби мають прийти примусово за три рублі в місяць, як колись отримував рядовий радянської армії,

– озвучив Хазан.

Добровольців в Росії, як підкреслив авіатор, немає і не буде. Вся кількість людей, яка зараз перебуває на лінії бойового зіткнення з боку Росії, отримує гроші. Це громадяни, які, з його слів, воюють не за ідею, виключно через виплати.

Ймовірніше, що Росія буде вигадувати формулу, як їй притягнути людей, платити їм заробітну платню високого рівня, щоб вони не дуже голосно дзявкали й не було скиглень по всій Росії. Їм потрібна решта людей, щоб їх не налякати,

– пояснив Хазан.

Мобілізація в Росії не припинялась, просто є прихованою

Президент Української авіаційної асоціації пілотів наголосив на тому, що по суті прихована мобілізація й так тривала. Росія затягувала у військо щомісяця нових людей різними способами й продовжує це робити. Тож ризики у вигляді поповнення ворожих угруповань для України залишаються.

Вчора дивився один з російських пабліків, і там людина жалілася, що двоє молодих хлопців, які мали закордонні паспорти з відмітками й придбаними квитками на літаки, були без жодного повідомлення зупинені. Їм була заборонена можливість польоту. З аеропорту їм сказали: "До побачення. Ви нікуди за межі Росії не полетите",

– розповів Хазан.

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