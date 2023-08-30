Кинули на війну місяць тому: на Куп'янському напрямку на штурм йдуть свіжомобілізовані росіяни

У штурмових військах росіян на Куп'янському напрямку є окупанти, яких мобілізували лише місяць тому. Завдяки діям Сил оборони інтенсивність штурмів ворога періодично знижується.

Про це розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, на Куп'янському напрямку щодня ведуться запеклі бої.

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Росіяни перекидають резерви

Синєгубов розповів, що на Куп'янському напрямку періодично можна спостерігати зменшення наступальних дій ворога, але це лише тому, що Збройні Сили України завдають окупантам значних уражень щодо озброєння, військової техніки та живої сили.

Звичайно, що резерви вони перекидають у тому числі й на Куп'янський напрямок. Ми знаємо ці військові частини. Декого з них було мобілізовано лише місяць тому, однак це штурмові війська. Ми розуміємо, що спроби штурму Куп'янського напрямку продовжуються,

– зазначив голова ОВА.

За його словами, там ворог постійно застосовує авіацію, керовані авіабомби, у тому числі по цивільних населених пунктах, людях, приватних домогосподарствах, приватних об'єктах промисловості.

"Наші Збройні Сили адекватно це все сприймають, звичайно так само дещо нарощують сили, щоб ефективно стримувати ворога", – наголосив Синєгубов.

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Загарбники проводять ротації

Очільник Харківської ОВА розповів, що окупаційна армія на Куп'янському напрямку проводить ротації відповідно до військової ситуації.

Ця ротація проходить постійно, вони реагують на військову обстановку, яку мають на Півдні, на Півночі, у тому числі й на Куп'янському напрямку. Тому тиск вони не послаблюють,

– пояснив посадовець.

Він додав, що тиск послаблюється лише тому, що ворогу потрібно замінити підрозділи, яким завдали значних втрат, й далі продовжувати свої штурмові дії.

"Наскільки вони ефективні, наскільки якісні підрозділи – це кадрові війська, штурмові підрозділи. Тому ЗСУ там показують і доводять свою професійність щодня", – зауважив голова ОВА.

За словами Синєгубова, на Лиманському напрямку так само є накопичення ворожих військ – механізованих, танкових, а також так званих груп "Шторм-Z".