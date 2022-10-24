Забили тупим предметом: "мобіка" із Чувашії свої задвохсотили ще до приїзду на фронт

Один із мобілізованих з Чувашії загинув ще до відправлення на фронт. Його побили у військовій частині, через що той помер від отриманих травм.

Мобілізований помер 19 жовтня. До того він 3 тижні перебував у комі після побиття, але родичам розповідали різні версії, серед яких і версія про звичайне падіння. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Мобілізованого побили, але родичам казали про падіння та епілепсію

34-річного чоловіка з Чувашії мобілізували 26 вересня і відправили у військову частину в Ульяновській області. Як не дивно, але його мобілізували без медичної комісії.

Протягом дня родичі кілька разів розмовляли з мобілізованим, а вже ввечері він перестав виходити на зв'язок. Через 2 дні рідним повідомили, що чоловік у лікарні і йому зробили операцію.

Згодом з'ясувалося, що мобілізований у комі. Версії щодо того, що трапилося, були різними. У частині мобілізовані почали говорити, що той нібито впав, а командир ще й розповів, що в нього розпочався приступ епілепсії. Однак родичі кажуть, що епілепсії в мобілізованого не було ніколи.

Після 3 тижнів у комі "мобік" помер. У висновку судмедекспертизи вказано, що причиною смерті стали численні травми голови, зокрема спричинені ударом тупи предметом, завдані близько опівночі 27 вересня. Та у частині наполягали, що чоловік просто впав, хоч і згодом визнали, що могло бути й побиття.

Крім того, після того, як родичам віддали тіло на поховання, ті виявили, що в мобілізованого ще й зламана щелепа, але судмедексперти цього не вказала.

Мобілізовані приречені

Станом на 24 жовтня втрати окупантів в особовому складі становлять близько 67 940 осіб. Щодня українські захисники та захисниці ліквідовують сотні окупантів. На тлі таких колосальних втрат 21 вересня диктатор Владімір Путін оголосив так звану "часткову" мобілізацію. Тоді очільник Кремля заявляв, що призиватимуть лише тих, у кого є досвід, а перед відправленням на фронт усі обов'язково пройдуть військову підготовку. Однак заяви Путіна далекі від реальності.

Таким чином Кремль намагається поповнити свої війська на тлі колосальних втрат, однак ставлення до підготовки та екіпірування мобілізованих нікудишнє – то видають заржавілі автомати, то кажуть самостійно купувати бронежилети. Водночас ухилення від мобілізації, добровільна здача в полон чи відмова виконувати накази командування тепер передбачають ув'язнення. То ж ті, хто не хоче іти на фронт, можуть опинитися у в'язниці. А якщо відправляться на передову – мають величезні шанси загинути.

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