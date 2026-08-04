Після виборів очікується масштабна мобілізація росіян, – командир 1 ОШП

У Росії дедалі частіше фіксують випадки примусового вербування чоловіків до армії. Кремль розглядає можливість нової хвилі мобілізації після парламентських виборів, які мають відбутися у вересні 2026 року.

Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" у розмові з 24 Каналом наголосив на тому, що сьогодні темпи поповнення російського війська не зменшуються.

Росія посилить мобілізацію: як на це реагувати Україні

У противника, як розповів командир 1 ОШП, фіксується наявність проблемних питань по мобілізації, але приховану Росія здійснювала постійно протягом всього періоду повномасштабної війни. А зараз, з його слів, ворог збільшив свої зусилля в цьому напрямку, намагається більше долучати до процесу представників поліції.

Вони доєднались до активних дій щодо мобілізації на території окупованої території України. Також ми підтверджуємо ту інформацію, що всі командири очікують завершення виборів, і очікується масштабна мобілізація з боку противника,

– озвучив Філатов.

Путін може оголосити мобілізацію восени: дивіться у відео

Розмірковуючи над загрозами для України в разі, якщо Путін оголосить мобілізацію після виборів до Держдуми, командир 1 ОШП наголосив, що все залежить саме від рішень української сторони, зокрема того, яких заходів будемо вживати влада.

Всі ми обізнані, ми знаємо, чого очікувати далі. Ми бачимо результати, яких досягли Сили оборони за останній час. І тут питання, які будуть наступні кроки нашого військово-політичного керівництва. Ми вже давно визначили, що наші дії мають бути асиметричними. Тобто нам треба шукати слабкі місця і бити,

– підкреслив Філатов.

Відповідно, наступні кроки, які має зробити Україна, на його погляд, це першочергово розв'язати питання щодо штурмових формувань. Зробити це таким чином, щоб вони зберегли свою боєздатність і продовжували виконувати складні завдання, але з меншими проблемами: щоб у них мінімізувались втрати, щоб вони вибудували загальну систему ведення бойових дій так, аби були стійкими.

Щоб залишались так само стійкими, як і були раніше, але при цьому, щоб у підрозділах були проведені заходи, які зменшать втрати. Покращиться комунікація між родинами загиблих, безвісти зниклих, і в цілому динаміка підрозділів вирівняється до якоїсь сталої з ведення війни, тобто де буде чітко зрозуміло, які дії призведуть до яких наслідків. Це перші кроки,

– пояснив Філатов.

Наступним кроком, на його думку, має бути підтримка тих ініціатив, які дали вже результат, і пошук нових. Командир 1 ОШП підсумував, що саме це лежить в площині діяльності українського військово-політичного керівництва.