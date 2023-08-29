Путін лякає учасників G20 мобілізацією в Росії: військове зведення від Світана

Кремль може готуватися оголосити загальну мобілізацію в Росії, Путін так, зокрема, намагається залякати учасників саміту G20. Окупанти просто не мають часу для підготовки широкомасштабних наступальних дій на фронті.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що ще торік наші захисники знищили основні професійні сили противника.

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Путін намагається залякати учасників G20

Світан зазначив, що Путін зараз накачує обстановку в режимі залякування і виборами, і мобілізацією. Все зводиться до саміту "Великої двадцятки" (G20). Кремлівський диктатор, зокрема, лякає учасників G20. Тож усе це відбуватиметься в межах 10 вересня.

За його словами, це режим залякування приблизно такий же, як і ядерний кийок, не більше. Не варто звертати на це особливої уваги.

Річ у тім, що наступальний потенціал у росіян зник минулого року,

– сказав полковник запасу.

Військовий експерт нагадав, що наші захисники знищили основні професійні сили окупантів.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

У Росії нема часу для підготовки наступу

Полковник запасу вважає, що все, що зараз набиратимуть та вироблятимуть росіяни, – це максимум для оборонних моментів, малих наступальних, але не широкомасштабних дій.

За його словами, щоб підготуватися до широкомасштабних наступальних дій на 40-мільйонну країну, Росії треба готуватися не менш ніж 10 – 15 років. Лише тоді можна говорити про якусь готовність.

У росіян просто нема часу для підготовки наступу,

– наголосив Світан.

На його думку, ворог може готуватися до оборони. Розуміючи, що загарбникам треба буде обороняти або тисячокілометровий Південний фронт, або тисячу кілометрів кордону.

Тому, додав він, окупантам потрібно буде десь добирати людей. І може бути оголошена мобілізація, але не для наступу, а оборони. Або ж і надалі триватиме прихована мобілізація.

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