Мобілізація в РФ – не єдина проблема: військовий сказав, що буде на фронті в найближчі місяці

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" очікує, що Росія зможе додатково набрати ще 300 тисяч особового складу до кінця року. Про посилення мобілізації говорять також з інших джерел. Це проблема, до якої потрібно бути готовими.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, немає нічого дивного в тому, що в Росії планують посилити мобілізацію. Більшість російських підрозділів фактично "пошматовані". Втрати там просто колосальні. У деяких підрозділах нестача особового складу перебуває на рівні 60 – 70%.

Чого очікувати далі на фронті?

Як наголосив Мусієнко, при цьому плани росіян не змінилися. Вони і надалі хочуть захопити усю Донецьку та Луганську області. Також ворог вже втрачає захоплені території. Сили оборони успішно проводять операцію "Вівальді".

При цьому мобілізація в Росії не є єдиною проблемою, з якою доведеться зіткнутися. Ворог також планує розвивати власні безпілотні підрозділи. Зокрема, у них є завдання розширити свої спецпідрозділи "Рубікон" та "Судний день".

Росіяни розвивають безпілотну складову, однак їхня тактика на фронті фактично не змінюється. Вони й надалі діють малими піхотними групами та загалом не цінують життя окупантів.

Поки що особливо тактика противника не змінилася. Вона залишається такою ж. Додаються окремі елементи, але загалом вона така сама. Це штурми малими групами. Іноді штурми механізованими підрозділами, коли погіршуються погодні умови,

– сказав Мусієнко.

Мусієнко прокоментував мобілізацію в Росії: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується прийняти ще 10 тисяч військових з Північної Кореї. Москва платить за таку допомогу своїми технологіями.