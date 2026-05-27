Необхідне, але смертельне рішення: генерал армії сказав, чи зважиться Путін на повну мобілізацію

У Росії активно обговорюють тему оголошення загальної мобілізації. Хоч людей на фронті справді бракує, однак це рішення може мати ще гірші наслідки.

У Росії вже посилили мобілізаційні заходи, але і цього не достатньо для поповнення втрат. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Путін фактично опинився у безвихідній ситуації.

Чи зважиться Путін на мобілізацію?

В Україні не відкидають думки, що Росія може зважитися на проведення загальної мобілізації восени – після виборів до Держдуми. У місяць Сили оборони знижують близько 35 тисяч росіян, на рік – це більш як 400 тисяч росіян. І вже зараз Росія відстає у мобілізації, не здатна повноцінно поповнювати втрати.

Водночас і російська верхівка розуміє, що наслідки такого рішення будуть неминучими.

Щоб провести таку мобілізацію, потрібно вступити в конфлікт з російським суспільством. Це дуже ризиковано для Путіна. Все більше росіян займають позицію проти війни і не хочуть йти воювати. Навіть еліта налаштована проти, бо розчарована, що Путін провалив свій план,

– зазначив Микола Маломуж.

Очевидно, у Росії й надалі проводитимуть часткову та приховану мобілізацію, залучатимуть до війська іноземців. Однак їм буде вкрай важко зібрати повноцінні сили, які б переламали ситуацію на фронті.

"Президент Фінляндії Стубб правильно сказав, що Путін програє у питанні втрат особового складу. Тобто піти на активні мобілізаційні ресурси заради умовного наступу з Білорусі, буде дуже складно", – зауважив генерал армії.

Зверніть увагу! Наразі у ДПСУ не фіксують значного збільшення угруповання на кордоні з Білоруссю. Певні підрозділи там перебувають, однак це не нове явище. Втім Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія та Білорусь можуть ескалювати ситуацію на Півночі. Зараз українські військові укріплюють кордон.

До того ж новомобілізовані росіяни не стануть одразу ефективними бійцями, адже не мали попереднього військового досвіду. Ситуацію на фронті вони навряд чи зможуть змінити, а піти наступом з території Білорусі – й поготів.

Об'єктивно кажучи, Росії дуже важко згенерувати додаткові сили – від 100 тисяч – і направити на кордон з Білоруссю. Їм на Донеччині кордон утримати потрібно. Ми контратакуємо, є перспектива просування з нашого боку в деяких секторах. Вони там втримати нічого не можуть, а перед ними ж стоїть завдання захопити всю Донецьку область – для цього потрібні ще більші ресурси,

– зауважив Маломуж.

Для Росії ситуація справді стає складною. Загальні втрати ворога більшають, але у них немає безмежних ресурсів, якими так хизувався Володимир Путін. Тож і воювати без кінця росіяни не зможуть, якщо все погіршуватиметься і надалі.

Що відомо про втрати росіян у війні?

Станом на 26 травня, Генштаб повідомив, що з початку повномасштабної агресії проти України російська армія втратила:

особового складу – близько 1 357 950 (+1010);

танків – 11 954 (+1);

бойових броньованих машин – 24 615 (+7);

артилерійських систем – 42 751 (+64);

РСЗВ – 1 804 (+2);

засобів ППО – 1 397 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790);

наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10);

автомобільної техніки та автоцистерн – 99 374 (+374);

спеціальної техніки – 4 221 (+3).

З останніх ефектних уражень Сил оборони – пункт управління та зв'язку ворожих військ на Луганщині. Удару завдали крилатими ракетами Storm Shadow та знищили один з ключових об'єктів інфраструктури росіян.

А за допомогою РСЗВ HIMARS українським бійцям вдалося влучити по полігону спецбатальйону Росгвардії "Ахмат". Спочатку полігон відвідали українські дрони, провівши розвідку. Пізніше туди полетіли і ракети. Відомо, що внаслідок атаки загинуло чимало окупантів.