Росія має намір до кінця 2025 року сформувати десять нових дивізій. Попри великі втрати, противник продовжує збільшувати кількість живої сили.

Про плани розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на нараді з підбиття підсумків досягнень Сил оборони за липень 2025 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Що сказав Сирський про збільшення кількості російських військ?

Олександр Сирський повідомив, що з початку року у Росії вже створено дві нові дивізії. Ще вісім росіяни хочуть сформувати до кінця 2025 року.

За його словами, щомісяця ворог збільшує угруповання на приблизно 9 тисяч військових.

Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ,

– додав Головнокомандувач ЗСУ.

За липень, за даними Генштабу, Росія втратила понад 33 200 осіб. Це на 800 більше, ніж у червні. Також українське військо продовжує ефективно знищувати техніку та озброєння ворога.

Нагадаємо, Олександр Сирський заявив, що від початку 2025 року загальна кількість втрат ворога перевищує 200 тисяч солдатів. Такі результати внаслідок ефективної роботи Сил оборони України.