Росіян вже стало більше: "Мадяр" розкрив, скільки окупантів Путін мобілізує до кінця року

Володимир Путін може вдатися до відкритої мобілізації. Прихована мобілізація в Росії вже триває. Не виключено, що найближчим часом вона отримає офіційний статус.

Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" заявив в інтерв'ю The Telegraph.

Скільки окупантів Росія мобілізує до кінця року?

Бровді вважає, що після оголошення мобілізації Росія зможе швидко збільшити кількість військових на фронті. Йдеться переважно про непідготовлених чоловіків, яких направлятимуть на війну після мінімальної підготовки.

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За оцінкою "Мадяра", до кінця року Росія може додатково залучити близько 300 тисяч військових. Він очікує, що перше суттєве збільшення чисельності російських сил на фронті може початися вже з жовтня.

Командувач СБС зазначив, що українські військові вже бачать ознаки збільшення кількості російських військових на фронті.

За його словами, у першій половині вересня кількість знищених російських військових була приблизно на 25% більшою, ніж за аналогічний період серпня. "Мадяр" пов'язує це з тим, що прихована мобілізація в Росії вже відбувається.

На його думку, Путін поспішатиме використати додатковий мобілізаційний ресурс, оскільки після завершення осіннього періоду сприятливих погодних умов наступати стане складніше.

Майор зауважив, що збільшення кількості російських військових на фронті означатиме більше втрат для армії Росії та більше роботи для українських Сил безпілотних систем.

Водночас він визнав, що збільшення кількості російських військових стане випробуванням. Втім, українські військові заздалегідь знали про підготовку ворога до мобілізації і готуються зустрітися його належним чином.

Бровді також зазначив, що Росія з грудня 2023 року не демонструвала на фронті значних успіхів, які б відповідали її витратам на особовий склад, техніку, ресурси та фінанси.

Тому, на його думку, заявлені Путіним терміни захоплення українських територій залишаться нереалізованими.