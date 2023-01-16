Путін не має альтернативи, – ГУР про мобілізацію в Росії для тривалої війни

У геополітичному сенсі режим Путіна вже програв. Це очевидно для всіх.

Однак саме продовження війни гарантує збереження влади Путіну та його поплічникам. Про це 24 Каналу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Путіну потрібно затягнути війну

Наразі здійснюються усі необхідні заходи: впроваджуються обмеження виїзду чоловіків призовного віку, розробляються спеціальні накази та розпорядження по всій вертикалі фсб, готується масова мобілізація. Росія має наміри довести чисельність збройних сил до 2 мільйонів осіб.

"Безумовно, такі сили й засоби збирають для того, щоб їх вчити й перекидати на утилізацію на український фронт", – зауважує Юсов.

Аналітики розглядають різні сценарії. Ворог також готує різні варіанти і робить фейкові інформаційні вкиди через різні інструменти, аби нас дезорієнтувати. До прикладу, йдеться про десант на Одесу.

"Сьогодні це виглядає дуже суїцидальним напрямком для ворога. Проте ми вже бачили подібні дії", – зазначає представник української розвідки.

Так само, додає він, постійно обговорюється тема Білорусі. У ГУР МО вчергове констатували: наразі ударного угруповування і загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення немає. Втім, це ризик, на який потрібно зважати.

Путін не відмовиться від своєї стратегічної мети – геноцидної війни, що передбачає знищення українського народу та української держави. Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій,

– запевнює Андрій Юсов.

Ми також маємо готуватися до подальшої деокупації українських територій та поразки кремлівського диктатора. Усі ці сценарії відпрацьовуються.

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"Колись провалився бліцкриг Гітлера проти Радянського Союзу, зараз провалився бліцкриг Путіна проти України. Скоро вже буде рік, як "Київ беруть за три дні", – підкреслив представник ГУР.

Передбачалося, що "спеціальна військова операція" принесе швидку блискавичну перемогу: російська орда розчавлює Україну, країну охоплює паніка, армія не витримує, суспільство здається. Але сталося усе навпаки.

Як зауважує Юсов, сьогодні Україна максимально мобілізована, ЗСУ покращили оснащення та морально-психологічний стан. Усі аргументи свідчать про провал так званої "СВО":

успіхи на полі бою – жоден з обласних центрів не захоплений, окрім Херсону, який вже звільнили ЗСУ;

денацифікація – рівень патріотизму лише зростає;

демілітаризація – західні партнери надають нам все більше зброї.

Відтак Росії потрібно затягувати війну. Так, російська економіка є сировинною, проте людський ресурс у них є – мобілізувати ще можна чимало "гарматного м'яса". Крім цього, на збереженні є велика кількість радянського озброєння, нехай і старого та неякісного, проте здатного поїхати воювати.

Зрештою, якщо не довготривала війна – то яка альтернатива? Це лише міжнародний трибунал або бунт всередині країни,

– наголосив представник ГУР МО.

В України та антипутінської міжнародної коаліції інші цілі – максимально швидка деокупація території і забезпечення перемоги у 2023 році. "У нас протилежні завдання із Путіним, і це абсолютно природно", – резюмував Юсов.

Мобілізація неминуча