У Путіна немає виходу: що відбувається у регіонах Росії через можливу мобілізацію

У Росії можуть посилювати приховані обмеження для чоловіків мобілізаційного віку на тлі ймовірної нової хвилі мобілізації. Водночас у різних регіонах країни вже фіксується напруження через небажання громадян іти на війну.

Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що російська влада намагається стримати відтік чоловіків призовного віку за кордон. У Кремля фактично немає іншого виходу, адже російські війська зазнають значних втрат і потребують постійного поповнення.

Росія намагається зупинити виїзд чоловіків з країни

Маломуж зазначив, що з Росії вже виїхали мільйони чоловіків молодого покоління. Частина з них оселилася в Грузії, країнах Європи та інших державах, де намагається облаштувати життя й працювати.

Російська влада бачить цей відтік і намагається його обмежити. Для цього можуть використовувати різні адміністративні та бюрократичні механізми: прив'язку чоловіків до військкоматів, військові навчання, обмеження на пересування та проблеми з документами.

Важило! Кремль намагається уникнути оголошення другої хвилі масової мобілізації. Замість цього російська влада посилила примусове вербування на контрактну службу серед студентів, боржників та ув'язнених. Проте Москва наразі перекладає план набору солдатів на регіональну владу.

Такі заходи свідчать про те, що в Росії можуть готуватися до масштабнішої мобілізаційної кампанії. Водночас Москва поки намагається уникати відкритого оголошення масового призову.

Перед виборами Путін не може проводити таку масову мобілізацію, хоча у нього вона оголошена цілий рік і таємно різними способами вони її проводять,

– зазначив генерал.

Цікаво, що частина росіян вже не з'являється до призовних пунктів та уникає проходження необхідної підготовки й перепідготовки. Аби змусити людей виконувати відповідні вимоги, можуть залучати ФСБ та поліцію. Однак такі силові методи можуть лише посилювати внутрішнє напруження.

генерал припустив, що найближчими місяцями, особливо після виборів, Кремль може посилити мобілізаційні заходи. Можуть одночасно посилювати контроль за кордоном і застосовувати силові методи для примусу громадян до служби.

Росіяни не хочуть воювати

Ще одним фактором, який може ускладнити мобілізацію для Кремля – небажання багатьох росіян брати участь у війні. Понад 75% громадян Росії не хочуть воювати, хоча частина з них продовжує підтримувати режим Володимира Путіна. Маломуж пояснив, що ставлення до війни змінилося через масштаби втрат.

Вже так, як раніше, – "віддамо, отримаємо Жигулі" – не працює. Уже настільки масово ми нейтралізували представників ворога, що це вже відчувається по всіх регіонах і сприймається як велика проблема. Це проблема тоді буде і для режиму,

– наголосив генерал.

Він вважає, що подальше посилення мобілізації в Росії на тлі успіхів України на фронті може лише збільшити внутрішню напругу. Якщо влада застосовуватиме силові методи для примусу громадян до служби. Це може призвести до масових протестів.

Генерал армії про мобілізацію у Росії: відео