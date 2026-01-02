Одна річ завадила росіянам виконати амбітні плани на фронті
- Теоретично Кремль може набрати у військо навіть мільйон бійців, але державна машина не впорається з такою кількістю.
Кількість втрат росіян зросла на 40 – 60% якщо порівнювати з 2024 роком. На цьому тлі Росія хоче мобілізувати у новому році майже 400 тисяч бійців.
Попри всі бажання Кремля, мобілізаційний план у 2025-му не збільшився. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що так ми побачили реальні спроможності ворога.
Скільки людей може мобілізувати Росія?
Ми бачимо динаміку в тому, що росіянам не вдається наростити свої мобілізаційні потуги. Для того, щоб провести вагому військову кампанію, тиснути по всій лінії фронту, як вони обіцяли, – ворогу потрібно подвоїти свої мобілізаційні показники.
Умовно кажучи, їм потрібно залучити у новому році не 400 тисяч, а 800, якщо вони справді хочуть обвалити наш фронт. Але з такою цифрою ми показали, що Росія не зможе виконати жодного оперативного завдання на лінії зіткнення,
– підкреслив Сергій Кузан.
Певні просування є, але ми бачимо, що з Куп'янська, частини Сумщини, з півночі Харківщини – Сили оборони вже відтіснили противника. На Херсонщині просувань фактично немає. Тому весь наступ Росії звівся до Донеччини.
Ба більше, вони забирають оперативні резерви навіть звідти, звідки не планували. Головнокомандувач ЗСУ підтвердив, що з 14 дивізій, які хотів створити Кремль у 2025 році, вдалося сформувати тільки 7. Інший особовий склад мав бути на фронті.
Це свідчення того, що Україна надзвичайно ефективно зриває плани ворога та ліквідовує окупантів у промислових масштабах. Логічно було б наростити свої мобілізаційні спроможності. Теоретично можна збільшити військо до мільйона людей, але російська державна машина не впорається з цим,
– наголосив Сергій Кузан.
Варто пам'ятати, що мобілізованих потрібно навчити, забезпечити, виплатити кошти й поставити у стрій. З цим Росія не впорається. Тож велика інформаційна активність та реальний стан справ – абсолютно різні.
Як відбувається мобілізація у Росії?
- З 1 січня 2026 року Кремль вирішив відмовитися від осіннього та весняного призовів. Володимир Путін підписав указ і тепер призов на військову службу триватиме цілий рік. Так планують залучити до війська 261 тисячу осіб.
- Крім цього російський диктатор видав наказ, який дозволяє проводити збори резервістів для захисту "критично важливих об'єктів". Міноборони має підготувати перелік таких об'єктів. Також там пообіцяли, що резервісти не виконуватимуть ніяких завдань за межами Росії.
- Ще однією проблемою в російській армії стає СЗЧ. Російська влада намагається приховати проблему, але на окупованих територіях з'являється дедалі більше оголошень про пошук "дезертирів і зрадників". Тих, хто втік зі зброєю, переважно не шукають.