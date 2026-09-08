Росія готує нову мобілізацію: Зеленський назвав кількість окупантів, яких хоче залучити Кремль

Росія може готуватися до додаткового залучення сотень тисяч військових. Після виборів у Держдуму наприкінці вересня Кремль може змінити риторику та перейти до відкритої або прихованої мобілізації.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Що Зеленський розповів про мобілізацію в Росії?

За словами глави держави, наразі російська влада намагатиметься не демонструвати підготовку до мобілізації, щоб не створювати додаткової напруги всередині країни. Водночас після виборів у Росії може змінитися риторика щодо набору людей до армії.

Росія буде зараз комунікувати, що ніякої мобілізації немає. Їм треба заспокоювати суспільство. Не показувати мобілізацію, нікого нічим не жахати, тому що йдуть вибори в Думу в Росії,

– сказав Зеленський під час спілкування із журналістами.

Президент зазначив, що українська сторона вже розуміє масштаби можливого поповнення російської армії. Йдеться щонайменше про 300 тисяч додаткових військових, на яких, за оцінкою Зеленського, розраховує Москва. Водночас наразі невідомо, у який спосіб Росія може залучати людей до війська – це може бути як відкрита мобілізація, так і прихована. Зеленський наголосив, що російська інфраструктура вже підготовлена до такого сценарію.

Ми розуміємо цифру: 300 тисяч мінімум російських воїнів додатково – це те, на що вони розраховують,

– заявив глава держави.

Зеленський пов'язує можливу мобілізацію із ситуацією на фронті. Президент заявив, що через відсутність бажаних для Росії результатів на полі бою Кремль намагається компенсувати це посиленням повітряних атак по Україні.

За його словами, російська влада використовує масовані повітряні удари також для внутрішньої пропаганди. Таким чином Кремль намагається демонструвати власному населенню, що ситуація нібито перебуває під контролем, а російська армія продовжує діяти активно.

Водночас Москва, за словами президента України, поширює неправдиві заяви про нібито успіхи російських військ на фронті. Зокрема, Зеленський згадав заяви про захоплення Святогірська та просування російських сил у напрямку Сум. Президент наголосив, що такі твердження не відповідають дійсності. Він додав, що українські військові контролюють Святогірськ, а заяви Росії про наближення до Сум також є неправдивими.

Нагадаємо, за даними партизанського руху "Атеш", Росія готує нові правила для прихованого поповнення армії. Після псевдовиборів до Держдуми у вересні країна-агресорка може дозволити укладати контракти на службу в тилових підрозділах навіть людям із найважчими захворюваннями та інвалідністю.

У "Атеш" вважають, що таким чином здоровіших військових із тилу зможуть перекидати до штурмових бригад, водночас Кремль уникатиме оголошення відкритої мобілізації та намагатиметься поповнювати особовий склад під виглядом "добровільного" підписання контрактів.