Кількістю не візьмуть: у ISW розкрили, чому мобілізація не допоможе Росії на фронті

Країна-агесорка зіткнулася з разючою нестачею солдатів. Воно й не дивно, адже Сили оборони знищують щоденно близько 1000 окупантів. Така тенденція змушує Росію готуватися до тривалої мобілізації. Проте навіть за умови призову військовозобов'язаних противнику не вдасться змінити ситуацію на полі бою.

На критично важливу перешкоду вказали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Чому мобілізація не допоможе Росії на фронті?

Кремль традиційно розраховує на чисельну перевагу як ключову сильну сторону у війні проти України. Водночас ефективне використання Україною безпілотників на фронті та удари середньої дальності значною мірою нівелюють цю перевагу, завдаючи російським військам значних втрат.

Разом з тим, через відсутність суттєвих успіхів на полі бою, високі втрати та загальне погіршення ситуації в армії в Росії зростає уявлення про невдалий хід війни, що ускладнює вербування контрактників.

До слова, Путін нещодавно підписав закон, який передбачає списання прострочених кредитів для солдатів-контрактників, якщо їхня сума не перевищує 10 мільйонів рублів. За допомогою таких фінансових пільг російська влада стимулює залучення людей до участі у війні проти України.

Загалом же, потенційна примусова мобілізація, як стверджують в ISW, може виявитися менш ефективною та менш популярною, ніж у 2025 році, коли країна-агресорка ще мала певні тактичні просування.

Аналітики також звертають увагу, що основною проблемою для Росії залишається логістика. Українські дрони ускладнюють переміщення підрозділів, підвезення боєприпасів та утримання позицій, а також обмежують можливості перекидання резервів на передову.

Крім того, Росії потрібно не лише компенсувати втрати, а й забезпечувати нові підрозділи, зокрема у сфері безпілотних систем та оборони тилу.

Які останні новини про втрати в окупантів?

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія втратила близько 1 260 110 військових, з них 1 160 – за останню добу. Також знищено 11 956 танків (+1) та 24 625 бойових броньованих машин (+7).

Водночас вранці 27 травня українські сили вгатили по авіабазі "Балтимор" у Воронежі, де дислокується 47-й авіаполк ВКС Росії.

Крім того, під удар потрапило авіаційне підприємство в Таганрозі – ймовірно, 325-й авіаремонтний завод, який займається обслуговуванням літаків Іл-76, Су-25 та частини машин типу "Ан".