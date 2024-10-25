Ресурсу немає: як Путін намагається поповнювати армію

Росія вже не вперше залучає до війни найманців з інших країн. А всі заяви про нібито необмежені ресурси ворога у живій силі можуть виявитися міфом.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що насправді у Росії не так багато населення. Величезна частина території повністю пуста.

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Як Путін набирає людей до війська

Для того, щоб тільки прикрити кордони Росії потрібно щонайменше 2,5 мільйони людей. Також необхідний ще інший військовий контингент, підрозділи забезпечення. Не потрібно забувати, що понад мільйон бійців залучені до війни.

За останні роки мільйони людей виїхали з Росії. Мовиться про представників інтелігенції, молоді, технічних спеціалістів і бізнесменів. Тобто еліти, яка не погоджувалася з режимом, вже давно немає в країні.

В Україні гинуть тисячі російських солдатів за тиждень. Це величезні втрати. Тому зараз всі підрозділи складаються з мобілізованих або набрані за контрактами, які вони підписали,

– розповів Микола Маломуж.

Але ці солдати не є підготовленими бійцями. Тільки 10% з них – це професійні війська. Населення Росії починає розуміти, що повістка на фронт – це квиток в один кінець, тому вони всіма силами намагається відмовитися від служби.

Тільки невелику частину вдається завербувати за гроші. Поповнення армії йде дуже важко, а ресурсу немає,

– підкреслив генерал армії.

Втім навіть завербувати вдається порівняно мало, мовиться про сотні або тисячі бійців, не більше. Але, відчувши великі втрати на фронті, кубинці, індуси також відмовляються воювати. Тому залучення іноземного контингенту не є легким завданням для Росії, а модель, за якою вони це роблять, є провальною.