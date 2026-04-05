Готують взводи підлітків: Андрющенко відповів, як Росія збирається поповнювати військо

Втрати Росії на фронті продовжують зростати. У березні Сили оборони України знищили понад 35 тисяч окупантів. Хоча втрати можуть бути ще більшими.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що знищення кожного з цих окупантів зафіксоване на відео. Але є й випадки, коли ворога знищують, але фото чи відеопідтвердження немає.

Як Росія намагається поповнювати втрати?

За словами Андрющенко, можна говорити про ще 10 – 15% втрат ворога, які не потрапили на відео. Буквально нещодавно, до прикладу, був успішний удар по полігону в Бердянську. Згідно із джерелами, там вдалося знищити 90 окупантів. Але це не потрапило у зведення, адже фото чи відео підтверджень немає. Однак люди, які проживають на окупованих територіях, підтвердили цю цифру.

Росія намагається набирати людей через контракти. Вони заманюють населення на війну за допомогою значних одноразових виплат. Також вже є випадки, коли місцева влада зобов'язує підприємства змушувати людей підписувати контракти.

Вже була інформація, що ворог агітує студентів також підписувати контракти. Вони також працюють і з підлітками.

Це може прозвучати дивно. Але фактично вони готуються до мобілізації дітей. Там зараз активно працюють з підлітками 16 – 17 рофків. Відбирають тих, хто точно не піде у ВНЗ, та плідно з ними працюють. Всякі юнармії готують взводи підлітків,

– зазначив Андрющенко.

Втрати Росії на війні