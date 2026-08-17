Спеціальні контракти для студентів: Кремль вербує молодь з окупованих територій на війну

Російська окупаційна влада розгорнула нову кампанію з вербування молоді на тимчасово захоплених територіях України до лав своєї армії. За допомогою маніпулятивних історій про поєднання навчання зі службою загарбники намагаються компенсувати власні масштабні втрати на фронті.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Що намагаються зробити окупанти?

Пропагандисти активно поширюють історію про юнака з Донецька, який нібито успішно навчається у вищому навчальному закладі та одночасно проходить військову службу. Для таких випадків окупанти показово анонсують "спеціальний формат" контракту.

Подібні медійні кампанії спрямовані на створення хибного уявлення про участь у бойових діях. Російські технологи намагаються переконати студентів, що служба принесе їм легкі гроші, високий соціальний статус та надійні державні гарантії.

Використання населення як ресурсу

Таким чином відбувається цілеспрямована романтизація війни серед підлітків та студентства. Головна мета цих маніпуляцій полягає у залученні максимальної кількості новобранців для поповнення поріділих підрозділів армії Росії.

Окрім нав'язування російської ідентичності мешканцям захоплених регіонів, Кремль розглядає місцеве населення як витратний матеріал. Цей людський ресурс агресор планує використати для подальшого продовження бойових дій проти України.

Нагадаємо, Росія затвердила підручники "Історія нашого краю. Донбас і Новоросія" для 5 – 7 класів, які з 1 вересня планують використовувати в школах на окупованих територіях. У них українські регіони описують через російський імперський наратив, а правозахисники вважають це частиною політики русифікації та перевиховання дітей.

Крім того, за даними ГУР, Росія системно намагається знищити українську ідентичність на окупованих територіях, особливо впливаючи на дітей і молодь. Окупанти використовують школи, пропагандистські заходи, молодіжні організації, російську символіку та переписування історії, щоб нав'язати російські наративи й сформувати лояльне до Кремля покоління.