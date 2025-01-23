Мобілізація студентів та викладачів під час канікул: нардеп занепокоєний новою постановою

16 січня набрала чинність постанова КМУ про порядок відстрочки від призову на військову службу. У документі знайшли неточність, яка гіпотетично дає можливість мобілізувати освітян у літні місяці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Романа Грищука.

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Чи буде мобілізація студентів та викладачів влітку

Так, Роман Грищук зазначає, що у новій постанові Кабміну вказано, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період студентам й аспірантам надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців.

Стосовно наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, то відстрочка від призову на військову службу надається до кінця навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить Кабінет міністрів? По студентам ті ж ризики,

– наголошує Грищук.

Нардеп зазначив, що норми терміново треба приводити у відповідність до закону. Тобто надати викладачам відстрочку на час трудового договору, а студентам – на весь період навчання.

Оновлено! Міністр освіти Оксен Лісовий уточнив, що жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку не передбачається. Він наголосив, що будь-які суперечності цьому у документах будуть врегульовані.

Роман Грищук спільно з Наталією Піпою подали депутатське звернення з пропозицією врегулювати так, як це прописано в законі.

Згодом Грищук оновив пост, зазначивши, що з урядом були проведені переговори – відповідні зміни внесуть. "Освітянам не потрібно хвилюватись, все буде так, як в чинному законі", – вказав нардеп.