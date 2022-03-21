Мобілізація на тимчасово окупованих територіях виглядає як звичайний "відлов": розмови окупантів

Військове командування Росії намагається приховати реальні втрати, а вантажі "200" компенсує так званими ополченцями з "Л/ДНР".

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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"Мобілізація" на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний "відлов". А те, як "необстріляних новобранців" кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення,

– зазначив Дехтяренко.

Підтвердженням цього є фактично всі розмови окупантів, які вдається перехопити СБУ.

Одна з перехоплених розмов окупанта на Херсонщині. Він розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: "Вчора тільки із зачистки повернулись: з 800 людей, 150 вийшло".

А інший розповідає про те, що його керівництво бреше Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча їх менше 20%: "У нас реально з бригади останні 5 машин приїхало. А було порядку 100-120. 302 людей дорахуватись не можуть. І це не враховуючи тих, хто поранений".

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