Виїзд під час мобілізації: хто з чоловіків може перетнути кордон у 2026 році

В Україні щонайменше до 2 серпня продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації, разом із якими зберігаються обмеження на виїзд за кордон для більшості чоловіків. Водночас закон передбачає винятки й окремі категорії громадян все ж можуть залишати країну.

Перелік категорій чоловіків, яким наразі дозволено виїзд за кордон, визначено у пункті 2.1 постанови Кабінету Міністрів №57, повідомляє 24 Канал.

Хто може вільно перетинати кордон?

Зокрема, виїзд за кордон дозволений чоловікам з інвалідністю I – III груп, а також тим, кого виключили з військового обліку за станом здоров'я.

Крім того, залишати країну можуть особи, які здійснюють постійний догляд за тяжкохворими родичами або людьми з інвалідністю, опікуни недієздатних громадян і ті, хто сам потребує догляду – разом із супроводжуючою особою.

Право на виїзд мають також батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи, батьки-одинаки, багатодітні та прийомні батьки. Окремо це стосується батьків дітей із тяжкими або рідкісними захворюваннями, які потребують лікування за кордоном, а також військовослужбовців, направлених на лікування.

Виїзд дозволено спортсменам і діячам культури для участі в міжнародних заходах, а також окремим професіям – зокрема морякам, водіям-далекобійникам, перевізникам і волонтерам, які перетинають кордон за системою "Шлях".

Важливо! Правила виїзду за кордон неодноразово змінювалися. Зокрема, у серпні минулого року влада розширила вікові межі – наразі можливість виїзду поширюється на чоловіків від 18 до 22 років включно. Водночас навіть для цієї категорії українців перетин кордону можуть обмежити. Це стосується, зокрема, осіб, які не оновили військово-облікові дані, а також представників окремих професій.

Водночас бронювання від мобілізації не дає автоматичного права на виїзд за кордон. Як пояснили адвокати київського адвокатського об’єднання "Актум", заброньований працівник може виїхати за кордон лише в окремих випадках. Це можливо, якщо поїздка пов'язана з виконанням виробничих завдань, службовим відрядженням, супроводом вантажів або перебуванням у відпустці.

Чому система мобілізації зараз в кризі?

Військова омбудсменка Ольга Решетилова розповіла, що в Україні фіксують кризу в питанні мобілізації, хоча щомісяця до війська продовжують прибувати нові військовослужбовці. За її словами, однією з ключових проблем залишається недостатня комунікація між державою та суспільством щодо потреб оборони. Решетилова підкреслила необхідність залучення медіа та громадського сектору до формування ефективної комунікації щодо мобілізаційних процесів.

Водночас вона наголосила, що частина громадян ухиляється від служби або самоусувається від участі в захисті країни, яка перебуває у стані війни понад 10 років.