Кого не призвуть до армії під час загальної мобілізації: актуальний перелік

В Україні вже 8 місяців триває мобілізація. Це не обхідно як для оборони, так і для наступу.

Відповідно до норм українського законодавства, мобілізація відбувається у чотири хвилі, однак залишаються ті категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію в Україні, пише 24 канал.

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Мобілізації не підлягають

Заброньовані на період мобілізації органами державної влади, державними чи приватними установами, підприємствами тощо.

органами державної влади, державними чи приватними установами, підприємствами тощо. Особи з інвалідністю або ті, кого медкомісія визнала тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я. Це не стосується людей, які обмежено придатні до служби.

або ті, кого медкомісія визнала тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я. Це не стосується людей, які обмежено придатні до служби. Народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим.

Працівники таких установ : військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій, ЗСУ, Міністерства оборони України, СБУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби зовнішньої розвідки України, Нацполіції, Державної прикордонної служби України, Нацгвардії України, Національного антикорупційного бюро України, податкової міліції, Управління державної охорони України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України.

: військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій, ЗСУ, Міністерства оборони України, СБУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби зовнішньої розвідки України, Нацполіції, Державної прикордонної служби України, Нацгвардії України, Національного антикорупційного бюро України, податкової міліції, Управління державної охорони України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України. Також мобілізувати не можуть студентів, наукових і науково-педагогічних працівників, педагогів закладів загальної середньої освіти.

Також не залучаються до мобілізації чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей.

Багатодітні чоловіки та жінки. Йдеться про тих батьків, на вихованні яких – троє та більше неповнолітніх дітей.

Батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину.

Чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.

Не підлягають призову на військову службу батьки, на вихованні яких:

Неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А.

Неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи.

Повнолітня (18 – 23 роки) дитина з інвалідністю I чи II групи.

Також не можуть призвати:

жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу. Ця категорія була додана після набрання чинності у квітні закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Цільова мобілізація в Україні

Нещодавно в Україні заговорили про новий вид мобілізації – цільову. Вона передбачає роботу щодо відновлення інфраструктури, яка була зруйнована у наслідок війни.

Ті категорії населення, які підпадають під цільову мобілізацію, не братимуть участі в бойових діях.

Обсяг людей, які будуть залучатися до такої мобілізації – буде визначатися відповідно до цілей. До цільової мобілізації можуть залучити всіх дієздатних осіб, які зможуть виконувати ті чи інші роботи.

Чітко визначеного переліку робіт наразі не існує. Якщо роботи потребуватимуть кваліфікації, то будуть визначатися згідно з необхідними професіями.

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