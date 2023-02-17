Отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт, – ОК "Південь"

В Україні триває мобілізація, тож усі військовозобов'язані отримують повістки. Проте вручення цього документа не означає негайного відправлення на фронт.

Про це розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що варто пам'ятати про необхідність поповнення мобілізаційного ресурсу.

У цьому контексті Гуменюк згадала слова президента Володимира Зеленського, який звернувся до всього населення, зокрема до тих, хто складає цей мобілізаційний ресурс, щодо свідомого ставлення до виконання свого обов'язку.

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Україна потребує мобілізаційного ресурсу

Гуменюк зазначила, що на фронті є абсолютна потреба в бійцях. Усі українці спостерігають за новинами з передової та розуміють, що коїться, наприклад, на Сході.

Підрозділи там довготривалий час перебувають в складних умовах. Бійці дійсно потребують відновлення.

Тобто виведення з зони активних бойових дій, перебування певний час на більш спокійній території, відновлення сил і повернення на позиції. Для цього і формується мобілізаційний ресурс. Крім того, отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт,

– зауважила керівниця пресцентру.

За її словами, це пропагандистські джерела розганяють наратив, що "схоплений на вулиці відразу опиняється в окопі".

"Це абсолютна неправда. Оскільки, дійсно, перше – це вивірення даних людей, далі проходження за потреби медичної комісії, якщо ці дані недосконалі, а є така потреба. У ході вже цієї комісії може виявитися, що людина не підлягає мобілізації", – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що далі йде уточнення обставин, які можуть стати підставою для відтермінування. Багато хто має бронь, трьох дітей і є опікуном, тобто законні підстави для того, щоб не опинитися в мобілізаційному ресурсі.

"Але для з'ясування цього всього необхідно з'явитися в ТЦК і подати про себе дані. Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування вийшли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з'являтися і поновляти", – підсумувала керівниця пресцентру.

Чому в Україні зросли темпи мобілізації

В Україні зросли темпи мобілізації у порівнянні з тим, що відбувалося пів року тому. Про це розповів капітан 103 бригади територіальної оборони Олександр Ганущин. За його словами, нашій державі потрібні військові для служби як у тилу, так і "на нулі".

"Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби й для служби "на нулі", – наголосив Ганущин.

Він підсумував, що саме тому мобілізацію однозначно продовжать.