Після 16 липня ТЦК направлятимуть повістки поштою: адвокатка вказала на нюанси

З 16 липня військовозобов'язані, що не оновили дані, почнуть отримувати повістки поштою. У такому випадку вони будуть вважатися врученими навіть у випадку відмови.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко. У разі неявки після кількох повісток особі загрожує адміністративне затримання.

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Повістки надсилатимуть поштою

Катерина Аніщенко розповіла, що з 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані. І така повістка буде вважатися врученою, бо вона відправлена на останню відому адресу.

Навіть якщо адресат не отримав або відмовився отримувати документ, то вона все одно буде вважатися врученою. У такому разі ТЦК знову надішлють особі ще одну повістку.

Після неотримання двох повісток ТЦК може звернутися в поліцію з проханням здійснити адміністративне затримання. Це означає, що дільничний працівник поліції має право приїхати за останньою відомою адресою, якщо людина там знаходиться, то його можуть затримати і доставити в ТЦК з метою примусової постановки на військовий облік,

– вказала адвокатка.

До слова, якщо людина не явиться за повісткою, то їй загрожує штраф. За перше правопорушення з громадян стягнуть від 17 000 до 25 000 гривень, а з посадовців та юридичних осіб – від 34 000 до 59 500 гривень. Окрім цього, суд може обмежити право на керування транспортним засобом.