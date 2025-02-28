Який мобілізаційний вік в Україні у 2025 році

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року. У зв'язку з цим військовозобов'язані громадяни можуть бути призвані на військову службу.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення загальну мобілізацію в Україні та воєнний стан продовжували вже 13 разів. Який мобілізаційний вік в Україні та кому потрібно стати на військовий облік – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Кого з українців можуть мобілізувати до 25 років: юрист пояснив

З якого віку можуть призвати на службу

Насамперед варто зазначити, що особи, які досягли призовного віку, підлягають призову на військову службу. Також 9 жовтня 2024 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який звільняє від мобілізації деякі категорії українців до 25 років.

Важливо! У квітні 2024 року в Україні відбулося зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Окрім цього, законопроєктом пропонується ввести зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з цим, передбачається:

звільнення від мобілізації чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров’я та після червня 2024 року були визнані придатними до служби. Відповідно до цього законопроєкту, чоловіки від 18 до 25 років, які мали статус обмежено придатних, можуть бути звільнені від мобілізації;

лише добровільна мобілізація за контрактом для чоловіків віком до 25 років.

Однак, до 25 років можуть призвати чоловіків, які закінчили військову кафедру, стали офіцерами запасу й не продовжують навчання в магістратурі. А також чоловіків, які відслужили строкову службу (за винятком останньої демобілізації строковиків у 2024 році, їх можуть призвати лише через рік).

Коли та кому потрібно стати на військовий облік у 2025 році

Варто зазначити, що наприкінці 2022 року Кабінет міністрів ухвалив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з ним, чоловіки повинні ставати на військовий облік з 17-річного віку.

Зауважимо, що усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності закону мали з’явитись до ТЦК, ЦНАП чи скористатися застосунком Резерв+ і пройти перевірку персональних даних. Однак, після 60-денного терміну оновити свої дані можна лише у ТЦК або застосунку.

Додамо, що чоловіки, які мають спеціальні звання та проходять службу у правоохоронних органах, податковій або митній службі, а також звільнені з такої служби, повинні протягом 60 днів після ухвалення законопроєкту стати на військовий облік у ТЦК за своїм місцем проживання.

Окрім цього, чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку у зв’язку з виїздом за межі України на строк понад три місяці, також мають стати на військовий облік.