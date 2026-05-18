Хто може отримати відстрочку від мобілізації: повний перелік

Деякі категорії військовозобов'язаних в Україні під час загальної мобілізації мають право на відстрочку. Вона не скасовує можливість призову назавжди, а лише відтерміновує його.

Детальніше про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Хто має право на відстрочку?

Як пояснили у Міноборони, відстрочка від мобілізації – це тимчасове звільнення від служби, яке надається за визначеними законом підставами.

За сімейними обставинами на неї мають право військовозобов'язані, які:

утримують трьох і більше дітей до 18 років та не мають заборгованості зі сплати аліментів,

самостійно виховують неповнолітню дитину, якщо другий із батьків помер, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або відбуває покарання,

виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, яка потребує тривалого лікування та паліативної допомоги; утримують повнолітню дитину з інвалідністю I – II групи,

є усиновлювачем чи опікуном дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування,

постійно доглядають за близькими родичами, в тому числі чоловіка/дружини, з інвалідністю I–II групи за відсутності інших утримувачів,

мають неповнолітню дитину, а чоловік/дружина проходить військову службу,

втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України з 2014 року.

Підставами для відстрочки від мобілізації за станом здоров'я є:

особи з інвалідністю I – III групи залежно від висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК),

тимчасово непридатні до служби. Вони отримують відстрочку на строк до 12 місяців за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) з повторним оглядом у майбутньому.

Право на відстрочку можуть розглянути залежно від навчання чи наукової діяльності:

студенти, які вперше здобувають рівень освіти, вищий за вже наявний,

докторанти та інтерни,

педагоги, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Для частини здобувачів освіти (зокрема, ПТУ та окремих коледжів) з 2025 року діють вікові обмеження та уточнені умови надання відстрочки,

– зазначили у міністерстві.

Не підлягають призову або мають право на відстрочку й люди залежно від професії чи посади:

керівники міністерств та їхні заступники, керівники державних органів, органів державного управління;

народні депутати, судді, омбудсмен, голова та члени Рахункової палати,

частина дипломатів,

окремі військові, представники інших силових структур та держслужбовці, визначені законом.

Однак переважна більшість держслужбовців і силовиків можуть мобілізувати на загальних підставах, якщо вони не мають бронювання чи не підпадають під окрему категорію з переліку.

Інші підстави для відстрочки

Бронювання, а отже відстрочка від мобілізації, надається працівникам органів влади, місцевого самоврядування та працівникам критично важливих підприємств оборони, енергетики, медицини тощо.

На нього мають право також цивільні, які перебували у російському полоні, окремим фахівцям у сфері кібербезпеки, оборони та критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що військовозобов'язаному можуть не продовжити відстрочку, якщо його дані у держреєстрах застарілі або неповні. Українцям радять перевірити та оновити їх у ЦНАПі.

А юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік у 2026 році, коли досягнуть 17 років. Це можна зробити через застосунок Резерв+ або особисто у ТЦК. Водночас це не є призовом на службу.