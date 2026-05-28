Для кого обов'язкова ВЛК під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану низка категорій українців мають пройти військово-лікарську комісію. Зокрема, це стосується військовозобов'язаних та деяких жінок.

Про це повідомили у Міноборони України.

Кому треба проходити ВЛК?

Насамперед ВЛК під час воєнного стану обов'язкова для військовозобов'язаних. Йдеться й про тих, хто отримав повістку або направлення від ТЦК. Також її мають пройти громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний" або "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час". Це якщо вони не проходили повторний огляд після змін у 2024 році.

Обов'язковий медогляд стосується також добровольців, які хочуть долучитись до служби за контрактом.

ВЛК мають проходити також військові, яким потрібно переглядати стан здоров'я, наприклад після поранення.

До того ж особливий порядок діє для жінок із медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Їх зобов'язують пройти ВЛК упродовж 60 днів після взяття на військовий облік. Також їм потрібно оновити дані та оформити військово-облікові документи.

Реформа мобілізації та армії

Нагадаємо, в Україні планують запустити армійську реформу у два етапи. Перший стосуватиметься виплат військовим, систем контрактів та демобілізації. Він може стартувати у червні 2026 року. Наступний етап торкнеться мобілізації.

У мережі ширилась інформація, що 28 травня Міноборони нібито планує презентувати реформу ТЦК, обговорити виплати військовим та зміни у мобілізації з нардепами. Однак у відомстві спростували такі заяви ЗМІ.