В Україні готують масштабну реформу мобілізації: що зміниться вже з березня

В Україні готують масштабні зміни у системі мобілізації. Міністерство оборони працює над комплексною реформою, яка має змінити підходи до призову та усунути проблеми, що накопичувалися роками.

Очікується, що частину нововведень можуть представити вже у березні, пише "ТСН".

Яку реформу мобілізації готують в Україні?

В Україні триває загальна мобілізація, однак влада готує суттєві зміни до її механізмів. За словами міністра оборони Михайла Федорова, йдеться про системне та комплексне рішення.

Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни,

– зазначив посадовець.

Пакет пропозицій спершу планують представити президентові, після чого його можуть передати на розгляд парламенту.

Джерела у Верховній Раді повідомляють, що старт змін можуть запланувати вже на березень. При цьому остаточні деталі реформи поки не розкриваються, адже їх мають погодити на різних рівнях влади.

Експерти та депутати зазначають, що нові правила можуть торкнутися як організації призову, так і відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства.

Однією з ключових цілей змін у мобілізаційній системі називають припинення так званої "бусифікації" – випадків примусового доставлення людей до територіальних центрів комплектування.

Голова підкомітету з державної безпеки та оборони парламентського комітету Федір Веніславський пояснив, що президент поставив завдання зробити мобілізацію максимально законною та прозорою.

За його словами, усі процедури повинні проходити виключно в межах законодавства та з дотриманням прав людини. Парламентський комітет контролює ситуацію та реагує на випадки порушень під час мобілізаційних заходів.

Очікується, що нова модель мобілізації має прибрати скандальні практики та запровадити чіткіші процедури взаємодії між громадянами та ТЦК.

Іноземців можуть залучати до служби в армії

Ще один напрям змін – можливе розширення участі іноземців у бойових діях на боці України.

У Верховній Раді зазначають, що зараз у війську служить відносно невелика кількість іноземних добровольців. Однак у майбутньому їхню кількість можуть значно збільшити.

Деякі парламентарі вважають, що якщо законодавчі зміни дозволять залучати значно більше добровольців з інших країн, то йтиметься вже не про сотні, а про десятки тисяч людей. Це може частково компенсувати потребу у додатковому особовому складі.

Водночас ключовим питанням залишається якість підготовки таких бійців і готовність іноземців брати участь у бойових діях.

Чи запровадять нові обмеження для ухилянтів?