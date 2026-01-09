"Безконтактна мобілізація": ТЦК більше не зможуть зупиняти авто і стояти на блокпостах

У 2026 році на мобілізаційні процеси чекають цифрові зміни. Держава прагне повернути довіру до ЗСУ та прибрати хаос у перевірках.

Про нові правила технологічної мобілізації інформує 24 Канал.

Як зміниться мобілізація у 2026 році?

Через системні конфлікти між військовими ТЦК та суспільством держава змінює формат мобілізаційних заходів.

Мобілізація у 2026 році зазнає системних змін та перейде від ручного контролю до цифрової моделі. Військові ТЦК більше не зупинятимуть авто на вулиці, а вся система обліку працюватиме за чіткими правилами з автоматичними перевірками.

Держава пояснює такі зміни прагненням зняти з військових обов'язки поліцейських та відновити довіру до ЗСУ. Також метою цифровізації є усунення хаотичних перевірок. Відтепер повноваження з перевірки військово-облікових документів переходять до Нацполіції, Нацгвардії та СБУ.

Контроль за військовозобов'язаними стане технологічнішим. Камери автоматично зчитуватимуть номера авто, і якщо власник є в базі "Оберіг", сигнал миттєво надходитиме найближчому патрулю. Якщо ж дані в Резерв+ не оновлені або людина порушила правила, поліція може застосувати санкції – штрафи, обмеження керування авто чи затримати особу та доставити її до сервісного центру для перевірки.

У Резерв+ з'явились нові функції: що відомо?