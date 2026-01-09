"Безконтактна мобілізація": ТЦК більше не зможуть зупиняти авто і стояти на блокпостах
- У 2026 році мобілізація в Україні перейде до цифрової моделі, з автоматичними перевірками і без зупинок авто ТЦК на вулицях.
- Перевірки військово-облікових документів здійснюватимуть тільки Нацполіція, Нацгвардія та СБУ, а камери будуть автоматично зчитувати номера авто для контролю за військовозобов'язаними.
У 2026 році на мобілізаційні процеси чекають цифрові зміни. Держава прагне повернути довіру до ЗСУ та прибрати хаос у перевірках.
Про нові правила технологічної мобілізації інформує 24 Канал.
Як зміниться мобілізація у 2026 році?
Через системні конфлікти між військовими ТЦК та суспільством держава змінює формат мобілізаційних заходів.
Мобілізація у 2026 році зазнає системних змін та перейде від ручного контролю до цифрової моделі. Військові ТЦК більше не зупинятимуть авто на вулиці, а вся система обліку працюватиме за чіткими правилами з автоматичними перевірками.
Держава пояснює такі зміни прагненням зняти з військових обов'язки поліцейських та відновити довіру до ЗСУ. Також метою цифровізації є усунення хаотичних перевірок. Відтепер повноваження з перевірки військово-облікових документів переходять до Нацполіції, Нацгвардії та СБУ.
Контроль за військовозобов'язаними стане технологічнішим. Камери автоматично зчитуватимуть номера авто, і якщо власник є в базі "Оберіг", сигнал миттєво надходитиме найближчому патрулю. Якщо ж дані в Резерв+ не оновлені або людина порушила правила, поліція може застосувати санкції – штрафи, обмеження керування авто чи затримати особу та доставити її до сервісного центру для перевірки.
У Резерв+ з'явились нові функції: що відомо?
У пресслужбі Міноборони повідомили, що для військовозобов'язаних доступно ряд сповіщень від застосунку Резерв+.
Зокрема додаток вже надсилає сповіщення у додатку про подання та зняття з розшуку, порушення правил військового обліку і штрафи, оновлення Резерв ID, зміну або отримання даних, надання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК.
У відомстві наголосили, що сповіщення в Резерв+ не є повісткою і не вважається її врученням.