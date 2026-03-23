На Волині незаконно мобілізували чоловіка попри підстави для звільнення: що вирішив суд

На Волині нібито силою мобілізували чоловік, якого раніше визнали непридатним до служби. Суд задовольнив його позов та зобов'язав військову частину звільнити мобілізованого зі служби.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Дивіться також Нові правила мобілізації з 1 квітня: що реально змінюється для українців

Як чоловік домігся звільнення зі служби?

Згідно із рішенням з судового реєстру, у березні 2026 року до суду звернувся чоловік, якого мобілізували торік у грудні. Він пояснив, що ще з 2000 року визнаний непридатним до військової служби та знятий з обліку. Зокрема, у застосунку Резерв+ в нього була відповідна відмітка.

Як розповів чоловік, 3 грудня 2025 року його силоміць затримали військовослужбовці ТЦК. Тоді відправили на повторну ВЛК, що визнала його придатним до служби. Чоловіка мобілізували.

Позивач стверджує, що лікарі проводили огляд поверхнево, без додаткових обстежень та не врахували його стан здоров'я. Через це він вирішив оскаржити свою мобілізацію у суді.

Представники ТЦК просили відмовити у задоволенні позову. Мовляв, підставою для мобілізації стало рішення ВЛК на мобілізаційному пункті.

Суддя, дослідивши матеріали справи, встановила, що позивач не був військовозобов'язаним на момент затримання. До того ж він був знятий з обліку і не мав проходити ВЛК.

На переконання суду, після отримання повідомлення від позивача про його виключення з військового з обліку за станом здоров'я, відповідач був зобов'язаний вжити належних заходів для перевірки цієї інформації та врахування її при проведенні подальших мобілізаційних заходів,

– йдеться у рішенні суду.

Також суд не отримав доказів, що чоловік проходив обстеження у спеціалізованих медзакладах перед повторною ВЛК, як того вимагає Закон України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" у цій ситуації.

Врешті суд повністю задовольнив позов. Накази про мобілізацію та зарахування до списків особового складу скасували. Військову частину зобов'язали звільнити чоловіка зі служби, а до реєстру "Оберіг" мають внести дані про його зняття з обліку як непридатного.

Рішення ще може бути оскаржене.

Останні випадки з ТЦК