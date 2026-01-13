Як швидко ТЦК подають в розшук, коли закінчилася бронь: відповідь юриста

Неявка в ТЦК за повісткою може призвести до оголошення в розшук. Військовозобов'язаному без броні її можуть надіслати в будь-який час.

За ухилення від мобілізації передбачено штраф. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки АБ "Романа Сацика" Марії Ганіної для "РБК-Україна".

Коли подають в розшук людину без броні?

Якщо термін дії попередньої броні закінчився, а нова ще не оформлена, особа автоматично переходить у категорію тих, хто підлягає призову на загальних підставах.

У цей перехідний період повістку можуть надіслати в будь-який час, а неявка в ТЦК може призвести до розшуку.

Адвокатка зазначає, що навіть ті, хто раніше мав статус "обмежено придатні" або проходить ВЛК, зобов'язані з'являтися за повісткою. Якщо людина пропускає виклик через відсутність нової броні, її можуть оголосити в розшук.

Як з'ясувати чи в розшуку військовозобов'язаний?

Щоб з'ясувати, чи перебуває військовозобов'язаний у розшуку, можна звернутися до ТЦК особисто або через адвоката. У разі помилкового внесення до реєстру "Оберіг" статус можуть зняти.

Також за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. Сплата штрафу або закриття провадження дозволяє зняти статус "порушника", але не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК, якщо цього вимагають. Виняток – випадки помилкового оголошення у розшук.

Що відомо про зміни для бронювання у 2026 році?