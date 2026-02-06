Не лише через мобілізацію: Сирський сказав, наскільки ефективно поповнюється армія

Олександр Сирський оцінив процес мобілізаційних заходів, які нині проводять органи ТЦК. Зокрема від їхньої роботи залежить стабільне поповнення Сил оборони.

Не менш важливим аспектом є також підготовка військовослужбовців. Про таке головнокомандувач ЗСУ розповів під час спілкування з журналістами.

Як Сирський прокоментував процес мобілізації?

За словами генерала, ТЦК та СП забезпечують приблизно 90% загальної мобілізації особового складу. Завдяки їхній роботі Сили оборони стабільно поповнюються. Решта, а йдеться про близько 10%, надходить через рекрутинг.

До того ж на бойову ефективність та збереження життя бійців безпосередньо впливає якість бойової підготовки. Наразі діє вже шоста оновлена програма підготовки, повідомив Сирський. Тривалість базового курсу збільшили до 51 доби, плюс можливий адаптаційний період до 14 діб, залежно від оперативної потреби.

Зростає кількість інструкторів з бойовим досвідом, розвивається матеріальна база. Пріоритет – безпека. Максимальна кількість занять проводиться в захищених приміщеннях,

– підкреслив головнокомандувач.

Він також зауважив, що результати підготовки помітні на фронті. Так, українські воїни показують високий рівень вишколу, що призводить до суттєво більших втрат у ворога. У стрілецьких сутичках наші підрозділи перемагають противника у 90% випадків.

Зазначимо, мобілізовані українські військовослужбовці після завершення базової підготовки складатимуть обов'язковий комплексний іспит. Він допоможе виявити слабкі місця в навчанні та точно оцінити рівень навичок бійців перед направленням на фронт.

Які останні новини про мобілізацію, що варто взяти до уваги?