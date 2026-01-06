Які дії під час мобілізації є незаконними: пояснення юриста

Минулого року в Україні стались кілька скандалів пов'язаних із мобілізацією. Юрист і омбудсмен з прав людини вказують на системні порушення, зокрема з боку ВЛК та ТЦК.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Які дії є незаконними під час мобілізації?

Одним з найпоширеніших явищ незаконної мобілізації називають невідповідність стану здоров'я до висновку військово-лікарської комісії. За словами військового юриста Євгена Филипця, трапляються випадки, коли людей із захворюваннями визнають придатними, а без них – непридатними. Через це українці змушені оскаржувати рішення ВЛК.

Була історія, що людина у вересні приходила, ми спілкуємося про мобілізацію, про ВЛК. Поки людина була на полігоні, оскаржили висновок ВЛК, щоб пройти повторно комісію. А у листопаді про цього чоловіка вже говорили, як безвісти зниклого,

– розповів юрист.

Також були випадки мобілізації людей із психічними розладами або наркозалежністю, стверджують у матеріалі. Попри це, ВЛК визнавала їх придатними до служби. Такими справами займаються адвокати, які працюють за зверненнями родичів мобілізованих.

Зазначається, що рішення ВЛК можна оскаржити одразу, проте мобілізованим часто не видають на руки висновок комісії. Через це люди не можуть вчасно звернутися до суду.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, кількість скарг на дії ТЦК щороку зростає. За його словами, не всі звернення підтверджуються, однак є випадки, коли скоюються навіть кримінальні правопорушення.

Окремо звертають увагу на незаконне затримання громадян. Омбудсмен повідомив, що ТЦК іноді обмежують свободу людей, забирають особисті речі та застосовують силу.

Ця сила призводить до дуже негативних явищ, коли громадяни України потрапляють до лікарень, а інколи навіть помирають,

– резюмував Лубінець.

